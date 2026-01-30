El accidente secreto de Cecilia Roth salió a la luz: un golpe sacudió el rodaje de la biopic de Moria Casán

Las grabaciones de la esperada biopic sobre la vida de Moria Casán llegaron a su fin, pero no sin un episodio inesperado que mantuvo en vilo a la producción. Cecilia Roth, quien interpreta los últimos años de La One, sufrió un accidente en plena etapa de filmación que hasta ahora había sido manejado con total discreción.

Fue la propia Moria quien, en su programa La Mañana con Moria, reveló detalles impactantes del incidente: "Tuvo un accidente que se cayó de cara, se hizo un tajo en la frente que no te explico. No sé si fue en la filmación o en la casa", confesó Moria, dejando a todos boquiabiertos.

Cecilia Roth

La diva agregó: "En el rostro. Que estás filmando y todo, te caigas y tenés un agujero. Se tuvo que coser y un golpe en la cara es terrible ". Sin escatimar en detalles, describió el desafío que implicó continuar con el rodaje: "Se guardó por respeto y todo, pero... Se pegó un golpazo que mamma mia, pobre".

María Fernanda Callejón, parte del elenco de la serie, también aportó su perspectiva sobre el accidente. "En el rostro, mi amor", enfatizó, mientras explicaba lo difícil que fue para Roth seguir adelante con las grabaciones. "Y aparte se tenía que makeupear y montar como Moria. Y esto, hasta que no se te cicatrice, tiene un tiempo", añadió Callejón.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se preparan para ponerse en el papel de Moria Casan en su nueva bioserie de Netflix

El accidente ocurrió en medio de rumores sobre tensiones en el set. Días antes, Cecilia había protagonizado un incómodo cruce con un cronista que la acusó de haber llegado tarde al rodaje. Visiblemente molesta, Roth respondió: "Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, 'hoy llegaste dos horas tarde'. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes". La actriz negó cualquier conflicto interno y defendió su profesionalismo: " No quiero saber dónde empezaron los rumores ".

Pese al golpe y los comentarios externos, el dream team de la serie (Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) logró culminar las grabaciones sin mayores inconvenientes. Moria Casán destacó el compromiso del elenco y la fortaleza de Roth para superar el accidente: "Hablamos de la felicidad que teníamos en poder haber concluido todas sin que haya pasado nada, porque no pasó nada en cuatro meses, salvo dimes y diretes".