Último adiós a María Eugenia Karall: una voz que se apaga, un vacío que queda en Radio 10

La radiofonía argentina está de luto. Este miércoles, 15 de agosto, la noticia del fallecimiento de María Eugenia Karall sacudió los corazones de quienes la conocieron, la admiraron y trabajaron con ella.

La histórica locutora de Radio 10, cuya voz cálida y profesionalismo marcaron una época, perdió la batalla contra el cáncer. Su partida deja un profundo vacío en el mundo de la comunicación y en el alma de quienes la acompañaron.

María Eugenia Karall y su hija

Eugenia luchó con valentía hasta el último momento. Su sonrisa, siempre presente incluso en los días más oscuros, fue un reflejo de su fortaleza y amor por la vida. Pero esta cruel enfermedad terminó apagando esa luz que iluminaba cada rincón donde su voz resonaba.

Radio 10, su hogar por tantos años, expresó su dolor y gratitud en un emotivo mensaje compartido en redes sociales: "Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia".

Las palabras de despedida no tardaron en llegar. Sus seguidores y colegas inundaron las redes con mensajes cargados de amor y tristeza: "Pasó por esta vida dejando una huella, a veces nos hacía reír, otras reflexionar. Se la va a extrañar. Fuerzas a su familia y que descanse en paz", escribió un oyente conmovido.

Otro seguidor recordó su dulzura y cercanía: "No, qué tristeza, tan adorable. Siempre con su humor y su dulzura, yo le escribía y ella siempre respondía con su calidez. Un abrazo enorme a su hija, compañero y familia. Siempre estarás presente con tus personajes y tu mirada dulce".

María Eugenia Karall y su hija

Sus compañeros de trabajo también se sumaron al dolor colectivo: "Euge fue una compañera maravillosa, hermosa, cálida y empática, además de una enorme profesional. Vamos a extrañar su voz, su humor, pero sobre todo el cariño que jamás escatimó ni a propios ni a ajenos".

El vacío que deja María Eugenia Karall es imposible de llenar. Su voz, que tantas veces acompañó mañanas y tardes en los hogares argentinos, ahora es un eco que se guarda en la memoria colectiva.