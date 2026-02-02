En Carajo defendieron a Trump por nuevas filtraciones: "Qué harías si te invito a una fiesta de travestis con falopa"

En el marco de las recientes filtraciones relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein, un nuevo capítulo de controversia ha surgido alrededor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras el FBI anuncia investigaciones por al menos 12 denuncias que lo vinculan con abusos sexuales a menores, algunos sectores mediáticos libertario optan por defenderlo, minimizando las acusaciones o sembrando dudas sobre su veracidad.

En su programa transmitido por stream, Carajo, los conductores Daniel Parisini y Pablo generaron indignación al abordar las acusaciones contra Trump. Con un tono irresponsable, Parisini expresó: "Mi opinión, sí. Hasta que no vea el nombre de Donald en la lista, no lo creo. Muchachos, esto es simple. A vos te da a que Donald es un violín o un pedófilo. No. A mí tampoco. No, no lo siento. Después, por supuesto, si salen las pruebas, que sé yo. Bueno, está bien. Pediré disculpas".

Daniel Parisini, conductor de Carajo

Por su parte, Pablo intentó justificar la posibilidad de que Trump hubiera estado presente en eventos cuestionables sin participar directamente en ellos: "Pero para poner un ejemplo hipotético, vengan un día a casa, hago una súper fiesta, dale, gordo, bueno, viene y de repente está lleno de travestis y con falopa . No quiere decir que vos consumiste travestis y con falopa, decís, 'Chau, me voy a la mierda'", argumentó.

Parisini fue más allá al afirmar que no cree que el nombre de Trump esté relacionado con la isla privada de Epstein: "A lo que voy es que ni siquiera creo que esté el nombre de Donald en la isla de Epstein. Tuvo tres campañas contra el establishment demócrata y el deep state. Por eso creo que no está". Además, recordó: " Me acuerdo que le inventaron quilombo con putas y todo . Vos pensás que si estaba en la isla no le filtraban el nombre o cualquier cosa de que hubiese hecho en la isla".

Las nuevas revelaciones: miles de documentos y testimonios desgarradores

En contraposición a esta defensa mediática, las recientes filtraciones del caso Epstein ponen luz sobre la posible implicación directa de Trump en una red internacional de pedofilia. Según el FBI, el nombre del presidente aparece mencionado en más de 3.200 archivos relacionados con delitos sexuales y tráfico de menores.

Trump y Milei en la inauguración del Consejo de la Paz

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentran testimonios estremecedores. Una víctima relató: "Nos llevaron a habitaciones y nos obligaron a practicarle sexo oral a Donald J. Trump y a permitir que nos penetrara. Tenía 13 años cuando me violó. Ghislaine Maxwell -esposa y cómplice de Epstein- también estaba presente".

Otra declaración detalla cómo Trump organizaba fiestas en su residencia Mar-a-Lago bajo el nombre de "las chicas del calendario". Según el testimonio: "Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba. Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciéndoles un dedo para medir su estrechez . Los invitados eran hombres mayores, entre ellos Elon Musk, Ivanka Trump y Eric Trump. También participó Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente".

Trump implicado con el Cartel de Sinaola y en fiestas con abuso sexual a menores de edad

Además, los archivos incluyen denuncias sobre amenazas a las víctimas por parte del entorno cercano a Trump. Una mujer señaló haber sido testigo de fiestas sexuales organizadas en el campo de golf Donald Trump en Rancho Palos Verdes entre 1995 y 1996. Según su relato: "La víctima denunció haber sido amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump diciéndole que, si alguna vez hablaba de lo que ocurría allí o a quién veía, 'acabaría como abono para los últimos nueve hoyos, como los demás cabrones'".