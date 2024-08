Del curioso vestido de Stephie Demner a la derrota de Grego Rossello: las perlitas de los premios Ídolo 2024

La noche del jueves, los creadores de contenido digital se vistieron de gala luego de los escandalosos Martín Fierro Digital. En esta oportunidad, LUZU TV presentó por primera vez en la Argentina los aclamados premios españoles Ídolo. De esta manera, Nico Occhiato y su equipo estuvieron atrás del espectáculo que premió a los influencers más destacados del año y, como todo galardón, generó polémicas por quienes perdieron.

Al llegar al Salón Tattersal del Hipódromo de San Isidro, los invitados pasaban por la alfombra roja. En su conducción estuvieron presentes Tuli Acosta junto a Zaira Nara. Otra de las duplas que mantuvo al público entretenido hasta el comienzo del evento fueron la youtuber Marti Benza y Fede Popgold, ambos conductores de la productora a cargo de la fiesta. Luego le cedieron el lugar a Sofia Martínez y Occhiato quienes estuvieron a cargo de nombrar las categorías y a sus ganadores.

Nico Occhiato y Sofia Martínez presentaron los Premios Ídolo

Algunas de las ternas fueron: Beauty, Contenido creativo, Gastronomía, Sports, Humor y entretenimiento, Moda, Podcast, Emprendimiento, entre varias otras. El primer argentino en alzar el galardón fue el dueño de la página de Instagram Flanchota, encargado de generar contenidos que no solo hacen reír a los usuarios, sino que además muchas veces terminan siendo stickers de WhatsApp.

La terna que generó grandes polémicas fue la de emprendimientos digitales, donde los nominadores fueron Nacho Elizalde, por Polenta, una fiesta que se destaca por la música urbana y pop. Hernán Reggiardo y Samantha Trottier por su nuevo negocio Yerba Cósmico. Grego Rossello por Clutch, su cancha de básquet donde no solo asisten miles de personas por mes, sino que es el lugar al que los famosos eligen para sus videoclips. Y por último Stephie Demner por Serendipity, su emprendimiento de maquillaje y skincare. Esta última no solo compitió con su ex novio, el conductor de "Fernet con Grego", sino que además logró quedarse con el premio.

"¿Grego estás bien?", le consultó la conductora de los Premios Ídolo, al perder: "Me quiero ir a mi casa", contestó, entre risas. Luego en su cuenta de Instagram, lejos de guardar resentimientos, felicito a sus colegas con quien compartió terna.

El premio más importante, bajo el nombre de Creador Digital del Año, se lo llevó Alex Pelao, conocido por interpretar, desde el humor, a personajes cliché. Sin embargo, quien terminó como el gran consagrado fue Luck Ra, quien se llevó dos premios: "Musical" y "Mejor Canción" por su hit Hola Perdida.

El vestido de la discordia

Stephanie Demner generó polémicas por ganarle a su ex pareja, sino que además los usuarios de X revelaron un detalle sobre su vestimenta que había pasado desapercibido. La emprendedora llegó al evento luciendo un vestido azul, que combinó transparencia con canutillos. Sin embargo, este look ya fue desfilado por otra influencer. Se trata de Flor Jazmín Peña, la "primera dama de Luzu" tras confirmar su noviazgo con Nico Occhiato.

"Dios como Stephie va a tener la caradurez de ponerse el MISMO VESTIDO que Flor Jazmín" o "Pásame el tp (trabajo práctico) que le cambio las palabras", fueron algunos de los comentarios que coparon las redes sociales. Cabe destacar que la conductora de Nadie Dice Nada usó aquel atuendo en Miami, meses atrás.

Dulceida, creadora de Premios ídolo

Origen de los premios Ídolo

La influencer española Dulceida, vio que su profesión como creadora de contenido se vio desmerecida ante los ojos de la sociedad, sin importar el tiempo y dinero invertido, es por esto que creo los Premios Ídolo, para reconocer la labor de los creadores de contenido digitales en distintas categorías. Con ayuda de marcas, que sirvieron de sponsors, la joven creó el evento. La primera edición tuvo lugar en el Teatro Rialto de Madrid el 24 de marzo de 2022. Al momento lleva tres ediciones, y se convirtió en el evento más esperado del año, donde los influencers dejan su mejor atuendo en la alfombra roja y son reconocidos con una estatuilla dorada dando forma a la palabra Ídolo.