Andrés Nara levantó la perimetral en su contra: esto tendrá que hacer para no volver a la cárcel

En las últimas horas, Andrés Nara volvió a ser noticia tras haberse levantado la perimetral impuesta por la Justicia, la cual le impedía acercarse a tantos metros de su mujer, Alicia Barbasola luego de que haya sido detenido y liberado por la Policía Bonaerense.

El padre de Zaira y Wanda Nara fue detenido en el mes de julio por violencia de género tras agredir a su pareja. Los vecinos de la pareja llamaron a las autoridades al escuchar gritos en la propiedad. Aunque la mediática negó el asunto y defendió a su marido, la Policía encontró golpes en el cuerpo de la mujer, por lo que decidieron llevarlo detenido.

Andrés Nara detenido tras agresión física a su esposa

En una entrevista con Ángel de Brito, Barbasola aclaró: "La realidad es que está la denuncia de una vecina. Yo no denuncié. Es una discusión de pareja como tiene cualquier pareja. Obviamente a veces hay situaciones que se van un poco de tono, que no está bueno. Yo estoy de acuerdo en eso. Todas las parejas discuten".

En Team Ubfal, conducido por la panelista de Gran Hermano revelaron nuevos detalles de la causa por violencia. En las últimas horas, se levantó la perimetral entre Alicia Barbasola y Andrés Nara tras una audiencia que tuvo lugar el día 21 de agosto y se llegó a un arreglo: "Lo que me cuentan de manera urgente, es que Andrés debe hacer un curso por seis meses de violencia de género ", revelaron.

Alicia Barbasola defendió a su esposo y aseguró que no realizó la denuncia en su contra

Además de un curso para aprender a manejar su ira, el padre de las mediáticas Wanda y Zaira Nara, tendrá que realizar tareas comunitarias: "Además, realizó una donación importante a una entidad sin fines de lucro ", confesó la periodista.

Enfadada con la situación, Laura Ubfal cuestión la actitud de Barbasola y le cerró las puertas de su programa si llega a pasar una situación de violencia nuevamente. La conductora reflexionó sobre la actitud de los protagonistas ante los hechos, quienes están a días de celebrar el cumpleaños de la mujer junto a toda la familia.

Nara: el problema que involucra a la Policía

El mes pasado, Andrés fue noticia, cuando Yanina Latorre en LAM se encargó de ventilar la decisión que estaba atravesando el matrimonio: "Al papá de Wanda le gusta una nueva práctica en su vida privada. Contrata chicas para enfiestarse con Barbasola. Parece ser que ellos van mucho a boliches. Y Ali es linda y las mujeres la siguen, parece que se la quieren levantar. Al señor le empezó a calentar la situación. Y le vio el lado... 'me las llevo a estas dos a casa y las reviento a las dos'", informó la panelista.

El matrimonio atraviesa un difícil momento

Aunque no estaba segura, la mujer de Nara aceptó vivir la experiencia swinger: "La llaman, la contratan, la señora se apersona en el hogar de esta pareja. La chica se apersona en el hogar de los Nara. Empieza el jugueteo. En un momento Ali empieza a sentirse incómoda. Acusa dolor de ovarios", luego de esto, la mediática se retira de la escena, lo que provocó el enojo de su esposo quien termina echando a la tercera persona y se desató una fuerte discusión.

Con frases como "Vos no me la remás" o "No me querés más", Andrés Nara manipuló a su esposa Alicia Barbasola para volver a repetir el trío. Es ahí cuando esta se presenta a la casa y roba los dólares que estaban en la propiedad, mientras los propietarios buscaban al gato que se había perdido. Luego de esta situación, denuncian el robo y la Policía se presenta a la vivienda.