Cinthia le declaró la guerra a sus vecinos y sufrió un accidente: "Estoy con macumbas"

No la bancan y es una realidad. La disputa que mantiene Cinthia Fernández con sus vecinos del exclusivo country Los Aromos de Pilar sumó días atrás un nuevo capítulo, luego de que la bailarina, modelo y panelista fuera denunciada una vez más ante la administración por ruidos molestos en su casa. "Me llaman de la guardia denunciando que mi lote estaba en una festichola y que baje la música, sino me multaban. Obvio que no era yo," se quejó Cinthia en sus redes sociales.

A través de un video, la mediática aseguró que no tenía la culpa, se defendió de las acusaciones e hizo u contundente descargo mientras que, de fondo, se escuchaba la música que salía de la casa de su vecino: "Recién me acaban de llamar de la guardia diciendo que yo baje la música porque estaba muy alta. Un sábado a las 7 de la tarde, todo el mundo comiendo asado en la pileta, disfrutando... Gente amarga. Encima, siempre soy yo la que tiene la culpa de todo".

De acuerdo con Cinthia, hay un grupo de vecinos que "quiere que se vaya" y a ellos, les aclaró: "Esta es la de la comunidad del gas pimienta (en referencia al escándalo que vivió a principios del año pasado) No tienen nada que hacer los domingos, están al pedo y me rompen más los hue...A los vecinitos que quieren que me vaya, se van a tener que acostumbrar. No tengo de todo la culpa, ellos tienen pibes sueltos, patean puertas, hacen de todo y me rompen los hue... a mí".

Durante las últimas horas, la modelo volvió a acudir a su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que había sufrido un accidente y que su casa "está con macumbas de gente de mier... y fracasada". "Miren cómo se levanta la lona del inflable, como si alguien la agarrase, y cuando golpea el gancho de metal súper pesado que tiene, se queda totalmente quieta en el piso", escribió junto a un video donde muestra el fuerte golpe que recibió en la cabeza.

Resulta que Cinthia estaba instalando un tobogán de agua en el parque de su casa cuando un fuerte viento causó que la lona del inflable se levantara e impactara justo contra ella. "Tengo un dolor... Ojalá no termine en la guardia. Cuando yo digo que mi casa está con macumbas de gente de mier... y fracasada es porque las hay. Pero no van a poder conmigo. Es imposible levantar esa lona y el peso que tiene ese agarre de metal. Además de eso, cuando cae la lona se queda totalmente quieta", cerró.

Denuncias, agua podrida, paquetes robados y gas pimienta

Desde que se instaló en el country, Cinthia Fernández comenzó a estar en disputa con sus vecinos. Primero recibió una denuncia por las constantes refacciones que hace en su casa. "Presentaron una denuncia a la administración porque hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?", se había quejado la panelista.

Ese espacio vidriado es el que utiliza Cinthia para entrenar a diario y compartir sus rutinas a través de las redes sociales. "Como no tienen el gimnasio ellos, me rompen los huevos a mí", había dicho visiblemente indignada en Los Ángeles a la mañana y se tomó unos segundos para aclarar que las modificaciones que llevó a cabo en la propiedad cumplen con la reglamentación establecida por el barrio cerrado.

Cinthia denunció a su vecino por tener el agua de la pileta "podrida"

En abril del 2020 estuvo en el centro de la polémica al compartir un video en sus redes sociales para denunciar a su vecino por tener el agua de la pileta "podrida" en una zona declarada en estado de alerta por el dengue: "El hdp de mi vecino prófugo, la pileta podrida una vez más y la zona declarada en alerta de dengue".

A través de sus historias de Instagram, la modelo no tuvo reparos en insultar a su vecino mientras compartía un video que tomó desde su ventana de su casa para mostrar el estado de la piscina en cuestión. "Tengo los huevos al plato de este f...", sumó.

Luego, compartió un mensaje que le envío el presidente de la sociedad que administra el barrio, quien se mostró muy preocupado por la situación. "Estoy y estuve preocupado con la actitud de este vecino respecto a su despreocupación por la pileta y el dengue", decía el mensaje.

También en abril, la bailarina tuvo un fuerte enfrentamiento con una vecina de su barrio cerrado donde vive con sus tres hijas. "Vergüenza: mi vecina ladrona. Que se conozca la cara de estas dos delincuentes sin vergüenza. Qué triste es el ser humano. Por favor miren este video", había escrito la panelista en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de cinco millones de seguidores.

Cinthia y su gas pimienta

Pero el mayor de los escándalos ocurrió el año pasado, cuando la ex de Matías Defederico fue denunciada por tirarle gas pimienta a un grupo de adolescentes durante una fiesta de 15. De acuerdo con la propia Cinthia, los adolescentes le rompieron la puerta de su casa, pero las víctimas sostienen que ella se habría acercado al domicilio donde se desarrollaba la fiesta y le habría arrojado gas pimienta a la gente. "Estaba en casa y me rompieron la puerta a patadas. No sabía que eran adolescentes, pensé que eran ladrones. Mi hija estaba en la ventana... llamé a la seguridad del barrio y no vinieron", había relatado la bailarina a través de un audio y entre lágrimas.