¿Compa qué le parece esa morra? Se filtró un video de Peso Pluma con otra mujer y Nicki Nicole enfureció

El amor que unía al cantante Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, con su par rosarina Nicki Nicole, parece haber terminado en las últimas horas, luego de que se filtrara un video del mexicano en un casino de Las Vegas de la mano de otra mujer desconocida. Por el lado de la chica argentina, se encargó de eliminar las fotos que tenía con él en Instagram y hasta lanzó una publicación con una frase que pareció direccionada hacia él: "si dicen que soy bandida no les creas".

Es un hecho que en las últimas horas también había aparecido un video de ella, al arribar al aeropuerto de Los Ángeles, en el estado norteamericano de California, en la cual ella soltaba la mano del acompañante que llevaba las maletas, cuando notaba que los medios de comunicación la estaban registrando. Si bien esto generó sospechas de una posible separación, la confirmación llegó al poco tiempo.

Cuando terminó la final de fútbol americano conocida como Super Bowl, Peso Pluma se fue a un casino de Las Vegas, en el cual fue registrado paseando y jugando, mientras estaba acompañado por un mujer -por el momento anónima- muy coqueta y sensual, de pelo oscuro y un vestido largo y ajustado.

Luego de esta revelación pública, la rosarina pasó a concretar la separación de forma pública, de la manera en la que se suelen dar a entender estas noticias en la actualidad: borró las fotos en las que estaba con él. Todas y cada una de ellas. Aunque, como si eso no alcanzara para dejar en claro el fin de la relación, dejó una nueva publicación de algunas imágenes de ella acompañadas del epígrafe: "si dicen que soy bandida no les creas".

La publicación de Nicki Nicole que despertó los rumores de la separación con Peso Pluma.

Los comentarios en esa publicación también sirvieron como confirmación de que la relación que la unía con el mexicano. Muchos y muchas colegas de ella, y también figuras famosas, dejaron deslices que dejaron en claro que el rumor se había confirmado, aunque ninguno de los protagonistas se haya expresado abierta y públicamente.

"Nicky dejate la soltería que la representás bien. Se te quiere amiga", le escribió el youtuber e influencer argentino Geronimo "Momo" Benavides, el primero de su entorno en referirse al actual estado civil de la rosarina. También su colega Lali Espósito dejó un "Whaaaaatttt" escrito en la publicación, el cual acompañó con emojis de fuego, que parecieron acordes tanto a la novedad como a la apariencia física de Nicole en las fotos.

Peso Pluma y Nicki Nicole. Una historia que terminó.

Lo cierto es que en las últimas horas lo no anunciado tuvo una confirmación expresa. Son muchos los hechos que revelaron que el amor entre el cantante que se hizo famoso por la frase "compa qué le parece esa morra" y la rosarina de ojos claros terminó de la peor manera, al menos en el aspecto de la prolijidad a la hora de concluir la relación.

La historia de Nicki Nicole que confirmó los cuernos de Peso Pluma.

Lo último fue la frase que dejó en su Instagram, en la que reveló que la infidelidad existió y que el amor terminó -por ahora- para siempre. "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió.