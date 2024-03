Cirio se casa y habría alquilado un vientre para volver a ser mamá: su vida post Insaurralde

La vida de Jesica Cirio no da respiro: a fines del 2022 anunció su separación de Martín Insaurralde y un año después se encontró envuelta en un escándalo mediático y legal por el escándalo del "Yate-Gate" que tuvo al padre de su hija y a Sofía Clérici como principales protagonistas.

Cirio buscó separase del escándalo -aunque la Justicia la sigue investigando-, dio sólo una nota al respecto y esperó a que las aguas se aplacaran para presentar a su nuevo novio, un empresario vinculado a la industria inmobiliaria y con el que, según trascendió, busca tener un hijo.

Jesica Cirio tendría pensado casarse y formar una familia con su nueva pareja.

El lunes pasado, Cirio cumplió años y decidió celebrarlo el domingo a la tarde esperando que se hagan las doce para soplar las velitas y recibir un nuevo año de vida junto a su actual novio, Elías Piccirillo y sus amistades. El evento en cuestión se llevó a cabo en el Astilleros Milberg, donde asistieron 80 invitados y una sorpresa para todos: la propuesta de casamiento.

Los rumores de que se venía la propuesta de casamientos estaban presentes pero eran un poco inciertos, incluso, el día anterior de la celebración Cirio había negado dar ese paso, pero tan sólo horas después, mientras la modelo posaba con su torta de cumpleaños su novio se arrodilló, le propuso casamiento y ella, en un mar de lágrimas y emociones dio el sí delante de todos los presentes.

Las alianzas están puestas y la boda es todo un hecho. Ahora, faltará saber cuándo se celebrará, qué día se unirán legalmente y cuándo harán el mega evento que deberán tener preparado, ya que todo lo que organiza Piccirillo suele hacerlo con sumos lujos y gustos extra millonarios así como le gusta a él y como le agrada a ella.

Jesica Cirio dio el sí en su cumpleaños y se casará con su nuevo novio Elías.

El primer rumor del casamiento finalmente fue todo un hecho y el segundo rumor que se instaló fue que la pareja buscará un hijo para que Cirio pueda brindarle un hermanito o hermanita a Chloe en los próximos meses. Lo cierto es que, así como negó la boda también lo hizo con el bebé, por lo que las palabras de la modelo solo dejan puertas abiertas.

Ahora, el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen, reveló una información de último momento con respecto a la pareja que en este momento se encuentra de viaje celebrando el nuevo año de vida de la ex conductora de La Peña del Morfi. Según pudo dar a conocer, los tortolitos alquilaron un vientre para poder traer al mundo un hijo mientras disfrutan de sus vacaciones.

"Me preguntan si Jésica está embarazada, ustedes saben que es un tema sensible pero mi información es que no. Mi data es que ella y Elías habrían alquilado un vientre en Los Ángeles para que el hermanito de Chloé llegue al mundo de esa manera", comentó y luego dio a conocer que aquella información es de una "fuente cercana", por lo que sería todo un hecho la aproximación del segundo hijo de la modelo.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo, su nuevo novio que viene de proponerle matrimonio en el festejo de cumpleaños de la conductora.

Seguido a eso, recalcó: "Esa es la información que manejo y sigo creyendo porque viene de primera mano. Los viajes que harán durarán aproximadamente un mes y luego retornarán al país pero no por mucho tiempo. Ampliaremos llegado el momento". Lo cierto es que, así como en un principio Cirio negó el casamiento, lo más probable es que de ser verdad la llegada del bebé, también hará lo mismo hasta querer confirmarlo con sus propias palabras.

¿Dónde están Jesica y Elías? Pasado el cumpleaños y la propuesta de matrimonio, el empresario le regaló a su novia un viaje a México y lugares paradisíacos todos cubiertos por él. Ahí mismo estarán aproximadamente un mes. "Los gastos del viaje serán cubiertos por él y a mí me dan cifras las cuales no quiero decir porque para la realidad de nuestro país es pornográfico decirlo. El millonario regalo de Elías a Jesica fueron estas vacaciones súper lujosas y costosas", relató Etchegoyen.

En esa misma línea, el periodista adelantó que la pareja después se trasladará hacia la capital de Francia para poder sellar el "sí" que dio la modelo el día de su cumpleaños. "Jésica y Elías están en este momento en México, disfrutando de las playas caribeñas de Tulum y luego irán al destino más romántico: Paris. Francia los recibirá en estos días para sellar el amor que se tienen".