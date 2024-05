"Me cansé de ser el chico bueno": Franzoni y sus ganas de interrumpir el "casamiento" de Nico Occhiato

La historia del triángulo amoroso entre Nicolás Occhiato, Flor Jazmín, y su ex Agustín Franzoni, volvió a escribir un capítulo este martes luego de que el bailarín rompiera el silencio en el stream de su amigo Grego Rosello. Allí negó haberle sido infiel a su ex pareja, reconoció que la amó apenas la conoció, hace 13 o 14 años, y hasta reveló que llegó a imaginarse en una escena interrumpiendo la falsa boda que protagonizará la bailarina con el líder de Luzu TV. "Yo jamás le fui infiel a Flor. Me conocés y jamás", le aseguró al youtuber, que le contestó: "Ni cerca. Ni por asomo". En ese momento, Rosello aprovechó la situación y bromeó con el tema: "¿Pero cómo si no salías ni a comer conmigo cuando estabas de novio, pollerudo de mierda?". El diálogo fue en torno a un chat con otra mujer que supuestamente lo exponía en una infidelidad.

"¿Sabés qué es lo más gracioso del chat? Que arriba, dos escalones arriba, la estoy defendiendo a Flor. Le estoy diciendo a la piba: 'No opinés de mi relación porque no tenés idea'. Eso es lo más gracioso de todo. Yo jamás le fui infiel a Flor. No hay chance", insistió Franzoni, quien quedó sin pareja luego de que Jazmín oficializara con Occhiato, ya un ex amigo del bailarín.

Desde que quedó afuera de la historia, Franzoni tuvo distintas declaraciones a la prensa, aunque frente a Rosello afirmó que nunca dijo nada salvo por una vez que remarcó que ella fue el amor de su vida. "Yo estuve enamorado de ella desde que la conozco, hace más o menos 13 o 14 años", había señalado hace unos meses frente a Socios del Espectáculo.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Durante la charla con su amigo, tomó alcohol y en un momento reconoció que estaba medio "en pedo". Allí fue que leyó un comentario acerca de estar invitado el 30. "¿Qué hay el 30 en el Colón? Creo que está el casorio", señaló. "No, sos un mala leche", cruzó Rosello al espectador que escribió eso. "¿Cómo le vas a decir a Franzo que vaya al Colón al casamiento de Nico Occhiato y Flor Jazmín? ¿Sos pelotudo? No entendés que él estaba enamorado, boludo. Sos un forro", insultó.

Lo más gracioso vino después cuando cerró su enojo con un "Yo voy, eh", lo que motivó las risas de su entrevistado y hasta motorizó su imaginación. "Caigo yo y cuando dicen: ¿Hay alguien que se oponga? Uy, boludo. ¡Sería alto plot twist!", fantaseó Franzoni. "Sería increíble que vos digas: "Yo". Y yo diga: "No, Franzo. ¿Qué pasa?", lo siguió Grego. "Sería espectacular. Si lo grabo me hago viral", cerró el influencer.

El ex de Jazmín antes de la entrevista que dio en stream, picanteó un poco en sus historias de Instagram. "Me cansé de ser el chico bueno. El martes que viene voy a empezar a revolear facturas. Voy a tirar unos factos. Me cansé. Puede ser que este ebrio, puede ser. Pero tengo ganas de empezar a revolear facturas", anunció unos días atrás.