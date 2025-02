"Como dos huevos de viejo": el sincericidio más íntimo de "La China" Suárez

Después del mega festejo de cumpleaños número siete de Magnolia (que le traerá más de un dolor de cabeza esta semana a Mauro Icardi, según anticipó Yanina Latorre), Eugenia "La China" Suárez dialogó con sus seguidores en redes sociales y por primera vez reveló todos los retoques estéticos que se hizo.

"Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca. Soy actriz y necesito poder mover todo esto", expuso, mientras mostraba diversos gestos expresivos. Sin embargo, la actriz dejó la puerta a abierta de cara a un futuro: "En unos años quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que hice fue luz pulsada".

Mauro Icardi y La China Suárez

La sorpresa la adio al revelar se sometió a una cirugía estética. "Ahora que están durmiendo mis hijos acá al lado, les cuento... sí, me operé las tetas. Siempre tuve, pero después de dar la teta, un día me vi en el espejo de costado y literal parecían como los huevos de un viejo", bromeó.

Atenta a la repercusión que podrían generar sus dichos y a la comparación con sus ex parejas, la ex Casi Ángeles de inmediato aclaró: "Nunca vi huevos de un viejo en persona, antes de que inventen cualquier cosa. Eran como dos bolsitas vacías, horrible. Y dije: 'Nah, me las voy a operar'".

Otro de los grandes misterios entorno a los retoques de "La China" tiene que ver con sus voluptuosos labios. "No me puse nada, tengo lo mismo desde chiquita. Depende también de cómo te maquilles, ¿eh? Pero no, no tengo. No tiene bótox y no tengo nada en la boca. El día que me pinche lo voy a contar", cerró.