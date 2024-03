Coscu lo invitó a "boxear", pero Azzaro lo ninguneó y se comió los mocos: "Prefiero ser del rojo antes que tu amigo"

Las nuevas tendencias de la telecomunicación y el entretenimiento no están exentas de los duelos de egos y las peleas públicas típicas del mundo del espectáculo. Al menos eso es lo que demuestran día a día muchos de sus referentes y lo que durante la madrugada de este lunes dejaron en claro Flavio Azzaro y Martín "Coscu" Di Salvo, luego del cruce que mantuvieron en redes sociales, tras un desafío a pelear por parte del youtuber de ESPN al periodista deportivo, el cual fue rechazado.

"Lo único que hacés en la vida es decir palabras raras cuando jugás a los jueguitos, Coscu. No me interesa pelear con vos porque no sos ni contrincante. No te da. Intelectualmente no te da, Coscu", cuestionó el famoso hincha de Racing, quien desde hace muchos años quedó marginado del esquema de medios de comunicación masivos por sus críticas constantes al sistema deportivo, pero que a su vez mantiene su propio canal de Youtube con casi 500 mil suscriptores y hasta polémicas publicidades de apuestas deportivas. "Por eso dejo bien en claro que no me voy a pelear con vos, flaco. No me interesa", continuó.

Martín Pérez "Coscu" Di Salvo volvió a desafiar a pelear a Azzaro.

El debate había comenzado en el stream Paren la mano de Vorterix, desde el cual también organizan eventos deportivos de boxeo entre personalidades de las redes. Allí Coscu había desafiado a pelear a su colega. "La única manera de que me junte con él es en la pelea de Luquitas (Rodríguez)", había afirmado, en el mismo programa en el que recordó que su "rival" había criticado a Lionel Messi.

"Aplaudo a los chicos de 'Paren la mano', que hagan ese evento, que ganen fortuna, que les vaya bien, porque los considero buenos pibes, fui al evento del año pasado. Pero no, flaco, dejá de decir cada vez que podés porque lo dijiste varias veces: 'me quiero pelear con Azzaro'. No, flaco. Nada que ver. Hacé la tuya, seguí compartiendo estudio o canal con aquellos que operaron para que la Selección Argentina pierda. A mí no me rompas las pelotas, amigo", disparó Azzaro, en relación al trabajo en ESPN de Coscu.

"No voy a pelearme con vos en el Luna Park ni en ningún lado. Eso te sirve sólo a vos, porque como no tenés contenido, no tenés sustento, como tuviste que ir a arrodillarte a ESPN para hacer tu serie en Disney. Ya sé que fue por eso que fuiste a hacer este programa que no lo ve nadie", deslizó el hincha de Racing. "No me sirve de nada pelearme con vos. Te sirve a vos. A mí, ¿qué ganancia saco por subirme a un ring a los 39 a pelearme con vos?", reflexionó.

"Si querés recuperar el lugar que en algún momento tuviste, buscale la vuelta, pensá, superate, agudizá el ingenio, pero conmigo no cuentes, porque voy por otro carril. A mí me gusta investigar, denunciar, no me gusta jugar a los jueguitos y analizar streamers o músicos de la escena. No es mi palo", comparó Azzaro. "No hables más de una posible pelea, porque con vos no me voy a pelear. Si me quiero pelear con vos arreglo y me encuentro en la esquina y me peleo. Pero no me peleo con vos ni con nadie, amigo. Sos así de chiquitito como para seguir con esa de agarrarse a piñas", añadió el hombre que realiza El loco y el cuerdo junto a Andrés Ducatenzeiller.

El cruce entre Flavio Azzaro y Martín Pérez "Coscu" Di Salvo en X.

El duelo siguió luego de que el periodista deportivo subiera un fragmento de su respuesta en su cuenta de X (ex Twitter). A las pocas horas, Coscu le respondió al posteo: "Jugó Cagoneta. No boquees entonces, frentón". Enseguida Azzaro recogió el guante y lo atacó: "¿Ves? ¡No te da! ¡Sos más base que un Duna 95!". "Tenés unas ganas de ser mi amigo, boludito. 32 videos me hiciste ya, yo lo único que quiero con vos es pelear en un ring", reiteró Di Salvo.

"¿Ser tu amigo? Prefiero ser del Rojo antes que ser tu amigo. 'Odio la TV, odio la TV', 'criticaban a la Selección, criticaban a la Selección', y estás ahí mamando japis como un ciervo, logi", insultó el periodista hincha de Racing. "Hago un programa con Markitos Navaja, el Momo (Gerónimo Benavides) (que invitaste a tu programa a dorarle la píldora) y con Morena (Beltrán) y Sofía (Martínez). ¿A quién le mamé la japi, salame?", cerró Coscu, también simpatizante de La Academia.

Lo cierto es que el vedetismo de estas dos figuras del stream dejó en claro que no por ser nuevos los formatos, están exentos de los viejos vicios de la televisión y el entretenimiento clásico. Azzaro rechazó el combate, aunque nadie sabe si luego de esta repercusión lo termine aceptando, ante tanta acusación de cobardía.