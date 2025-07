Zoe Bogach, entre el clasismo y la insensibilidad: "Qué villereada tener un hijo a esa edad"

Zoe Bogach, conocida por su paso por Gran Hermano 2023 y por generar polémica en redes sociales, volvió a estar en el centro de la controversia. Esta vez, recibió fuertes críticas por una actitud discriminatoria hacia otra influencer que se presentó en un casting abierto para la próxima edición del reality y contó que fue madre en la adolescencia.

"Estoy en pareja y tenemos una nena de 9 años", dijo la joven postulante en un video publicado en TikTok. Fue entonces cuando la ex hermanita reaccionó con asombro e indignación: "Tiene una nena de 9 años y tiene 25 años, ¿a qué edad la tuvo? ¿A qué edad la tuvo, chicos? ¿Alguien me hace la cuenta, por favor?".

Zoe Bogach

"25 menos 9, ¿cuánto es? ¿Alguien me hace el cálculo?", insistió Zoe, desconcertada. Finalmente, un seguidor le respondió: "A los 16 años". La situación empeoró cuando la mediática siguió intentando restar usando los dedos y, sin éxito, terminó recurriendo a una calculadora. Al llegar al resultado, lanzó un comentario despectivo: "¡Ay, Dios! Qué villereada tener un hijo a esa edad . Perdón, eh, pero qué horror".

Lejos de retractarse, reforzó su desprecio: "Qué asco, no te quiero escuchar. No puedo creer que tuvo una hija a los 16 años". Los usuarios no tardaron en repudiar sus dichos, cuestionando tanto el contenido discriminatorio como su dificultad para hacer una cuenta básica: "Y seguramente sabés sumar y restar, que la hueca de Zoe no. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es la inteligencia".

Otros apuntaron: "Demuestra que no sabe sumar y es una persona horrible, como sospechábamos"; y "Tres horas estuvo para hacer una cuenta, ni yo que tengo matemática previa del 2006″, fueron algunos de los comentarios.

La joven que fue madre a los 16 años no se quedó callada y le respondió a Zoe con un video contundente: "No sabés nada de lo que es la vida real. Estoy orgullosa de la gran persona que soy a mis 25 años. Terminé la secundaria, trabajo, tengo todo gracias a Dios, y esta nenita que está acá recién viene de fútbol", dijo con su hija en brazos. Y cerró: "Sean felices, sean realmente felices. Esos comentarios los hace gente infeliz. No saben lo que tuve que pasar".

Este no es el primer escándalo clasista que protagoniza Bogach por opinar sobre los castings. En otras oportunidades también hizo comentarios ofensivos, como cuando tildó de "villero" a otro postulante. En ese caso, incluso recibió amenazas: "Escuchame lo que te voy a decir, dejá de opinar de los castings de la gente porque uno es mi familiar. No quiero ver otro más porque te voy a buscar...", le enviaron por mensaje privado.

Zoe Bogach recibió fuertes amenazas por sus comentarios

A pesar de las repercusiones, Zoe Bogach no se retractó. Por el contrario, volvió a expresarse en redes sociales y, frente a las críticas por su comentario sobre la joven madre, publicó en X: "Podría decir muchas cosas, pero ¿saben qué? No siempre es necesario hablar. A veces el silencio es la mejor respuesta".