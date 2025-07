La Tía Sebi salió a bancar a Ángela Torres y disparó contra los trolls de Milei: " Lechosos fan de este ridículo"

Todo comenzó como una anécdota dicha entre risas. Durante su paso por Nadie Dice Nada, el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, la actriz y cantante Ángela Torres confesó al aire que, en su viaje a Japón, se había llevado "unas cositas", apelando al estereotipo de que los japoneses son "tan correctos que nadie se imagina que alguien puede robar". Y redobló la apuesta con una frase que desató la polémica: "Entonces vos decís: soy argentina, tengo que rendir honor".

Como era de esperarse, el clip se viralizó de inmediato. En redes sociales, la reacción fue unánime: repudio. Para muchos usuarios, con clara razón, la declaración de Torres fue desafortunada, y no solo por admitir un delito menor en tono de broma, sino por reforzar prejuicios y atribuirlos al "honor argentino". Pero lo que parecía quedarse en el terreno de la corrección política dio un giro cuando apareció en escena el presidente de la Nación.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Javier Milei compartió el video de Ángela Torres y escribió una frase tan escueta como violenta: "El virus kuka no falla. Fin." El líder de La Libertad Avanza no solo opinó sobre el comentario de la artista, sino que lo politizó y lo redujo a una acusación ideológica. Como ya lo había hecho con Lali Espósito y María Becerra, Milei volvió a ensañarse con una artista joven, mujer y crítica, aunque en este caso sin que medie una postura política explícita de su parte.

La respuesta no tardó en llegar. Uno de los únicos en salir al cruce en defensa de Ángela fue Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, influencer con una gran comunidad en redes. "Ahora va por Ángela Torres... el muere de ganas de ser una popstar", escribió, aludiendo con ironía a la obsesión del presidente por atacar figuras del espectáculo. Pero su intervención desató la furia de los trolls libertarios, que comenzaron a insultarlo con mensajes homofóbicos y ofensivos.

Fiel a su estilo, La Tía Sebi no se achicó. "Aaaaaaa se llenó de trolls, ni se gasten en comentarme mil veces ´puto sidoso´ y esas cosas. Nada que me pueda llegar a decir un lechoso fan de este ridículo me puede ofender, nada", respondió, y luego agregó con precisión quirúrgica: "CUÁNTA indignación por una piba que se ríe de robarse unas chucherías en Japón, pero ni un gramo de indignación con los recortes al Garrahan, ni con los niños con cáncer sin medicación. #Prioridades".

El contrapunto dejó expuesta una nueva dimensión del escándalo: el presidente tiene tiempo para opinar con fiereza a una declaración frívola, pero guarda silencio frente al desfinanciamiento de hospitales pediátricos, el ajuste brutal en salud o el drama de los medicamentos oncológicos. Cuando una usuaria cuestionó a Manzoni por sus dichos contra el presidente, alegando que "robar está mal" y que Milei "solo está opinando como cualquier usuario de Twitter", el influencer cerró con una respuesta tan clara como demoledora: "No es cualquier persona de Twitter, es el PRESIDENTE DE LA NACIÓN. Dejemos que opine de Ángela Torres... no sé, LAURA UBFAL".