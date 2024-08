"Cris Morena Day": las propuestas más alocadas para conseguir las entradas del show en el Gran Rex

Este 28 de agosto, de la mano del canal de stream Olga, el Gran Rex se pinta de nostalgia al presentar el "Cris Morena Day". Un show en el que se reúnen quienes formaron parte de los diferentes programas juveniles: Emilia Attias, Nico Vázquez, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, Lali, Isabel Macedo y muchos artistas más se subieran al escenario a recordar los grandes éxitos de Casi Ángeles, Floricienta, Aliados y otras novelas.

El evento será conducido por la mismísima Cris Morena, acompañada de Nati Jota y Gimena Accardi. El concierto se podrá ver en vivo por la transmisión de YouTube en el canal de Olga a las 18 horas de Argentina. También estará disponible en países como Brasil, Israel, Italia, Japón, Perú, Estados Unidos, entre otros. Además, quienes realizaron la fila el día lunes y consiguieron entradas podrán asistir al teatro.

Cris Morena vuelve al teatro de la mano de Olga

"Se entregará un ticket por persona con kit", había anunciado en la pagina de Instagram. A cambio de una entrada, la producción pidió a sus fanáticos que acerquen al canal 2 litros de leche, 1 caja de te o mate cocido, 1 paquete de lentejas y 1 kilo de harina. Todo lo recaudado será entregado a la Fundación SI, que acercarán los productos a la residencia universitaria en la ciudad de Corrientes que lleva el nombre de Romina Yan.

Lo que pareció un acto de beneficencia terminó con ventas y estafas a través de X. El pasado lunes 26, las redes sociales se hicieron eco de la multitud que se encontraba haciendo fila en Humboldt y Cabrera. Sin embargo, no todos los que se acercaron consiguieron sus entradas -eran limitadas- así como muchas personas que no pudieron ir, quedaron con ganas de un ticket para escuchar a sus referentes de la adolescencia.

Venta de entradas para el Cris Morena Day

Usuarios de X no tardaron en hacer negocio con el deseo y el recuerdo de miles de personas: "Vendo 2 entradas 'Cris Morena Day', a 60 mil cada una o las cambio por cuentas de Instagram que se hayan creado hace tiempo. Es mucha la gente que me está hablando, si me siguen tienen más posibilidades de quedársela". Otro usuario mejoró la apuesta: "Vendo 4 entradas para 'Cris Morena Day' hoy 28/08 en el Gran Rex $80.000 cada una..." fueron algunos anuncios que se encuentran disponibles en la plataforma digital que antes se identificaba con un pajarito.

Otra usuaria compartió su indignación al mostrar la captura de una conversación donde otra persona le ofrecía una entrada en sector pullman a $150.000 pesos: "Por qué no les dejan lugar a las personas que realmente quieren ir y crecieron con Cris Morena (como yo) lloro por no poder ir", reflexionó. Los miembros de Olga no se hicieron cargo de esta situación y no se pronunciaron al respecto. Lo que sí anunciaron es que a las 18 horas trasmitirán desde la alfombra roja.

Nico Vázquez y Emilia Attias se reencuentran en el Gran Rex

Rencuentros más esperados

El entusiasmo por ver a sus ídolos es tal, que en las redes sociales ya se difundieron videos de Nico Vázquez y Emilia Attias en sus ensayos. En el video, los ex Casi Ángeles demostraron que, a pesar de los años, no perdieron la química y se subirán al escenario en un dúo musical.

Si bien todavía no se anunció qué canciones cantará cada uno de los invitados, Nicolás Vázquez decidió recordar la vez que interpretó en vivo "Dos Ojos": "Nosotros estamos listos ¿Y ustedes? Qué hermoso volver a vivir esto una vez más juntos, Emilia Attias. ¡Te quiero muchísimo!", escribió el marido de Gimena Accardi y ante este recuerdo no tardaron en estallar los comentarios. Entre ellos, los de la propia Attias, que expreso sus sentimientos: "Te quiero millón".