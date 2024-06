Yanina liquidó a Callejón y dio detalles del conflicto legal que mantiene con Diotto: "Es de cuarta"

En la puerta del Teatro Colón, María Fernanda Callejón protagonizó un muy tenso momento con el móvil de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito y que actualmente está en manos de Yanina Latorre. Acompañada de su pareja, Fernando Gamboa, la actriz acusó al ciclo de América TV de haberle ofrecido muy poca plata para convertirse en panelista y luego terminó abandonando la nota cuando Cinthia Fernández la tildó de "grosera". "Dicen que cobro fortuna para ir. ¡No mi amor! por 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos. En la era Milei, actualicen los valores, chicos", se quejó Callejón.

Desde su lugar en El Observador, Yanina fue tajante contra la ex pareja de Ricky Diotto por sus fuertes declaraciones y la "atendió". Callejón está ofendida conmigo por algo que no hice. La que mostró los chats del ex marido con una mujer fue Karina Iavícoli, en LAM se levantó y se habló del tema, pero no fue una primicia mía y por deporte me meten ahí. Cuando Callejón fue compañera nuestra, se había separado del marido, se lo preguntamos un montón de veces al aire y mentía", arrancó la panelista.

Y siguió: "Nos mentía y después lo terminó blanqueando cuando se fue y un día contamos la separación, traje los papeles de la justicia que se estaban separando y eso la enloqueció. Era información, la carta de documento, lo que él presentó la justicia, me llegó por el abogado de él, lo mostré y eso la enloqueció. Y cuando me bardeó y le dije, no sé de qué te quejas, porque parece que había alguien en escena, si vos también fuiste la amante de Coppola y él estaba casado. Y eso ya no le gustó".

En ese momento, Pía Shaw, compañera de Yanina en el ciclo que conduce por El Observador, le recordó que María Fernanda se quejó por la suma que le habían ofrecido en LAM para convertirse en "angelita", lo que generó la inmediata respuesta de parte de Yanina. "Es de cuarta, hay gente que no los ganan un día, 67.000 pesos no está mal, querida, y más para lo que sos vos Callejón, te sentaste ahí a calentar una silla, nos mentiste en todo, estaba separándote, no lo contaste", le recriminó Yanina.

Y siguió: "Lo hubiéramos usado y lo único que hoy es jugoso. Te preguntamos por Coppola, no contaste, preguntamos, ¿Coppola qué era tuyo? y nos respondiste ´mi novio´. ¡No era tu novio! En todo el vínculo que Coppola tuvo con Callejón, siempre estuvo casado con alguien. Y además no sé para qué querés cobrar, no traes data, no tenés información, mentís sobre tu vida privada, encima después se la agarró con Marixa, que la defendió por el caso Coppola y ella le dijo ´yo no te pedí que me defiendas´".

Descontrolada, la mujer de Digo Latorre recordó el accidente de tránsito que había sufrido Callejón en los años 90 con Coppola y disparó: "Ahí queda demostrado que ella era la amante, porque el día que chocan y ella queda con el cuello y las dos patas..., Coppola se tomó el palo, no de mal tipo, porque tenía una mina que lo estaba esperando en la casa". Al mismo tiempo, la "angelita" favorita de De Brito dio detalles del destrozado vínculo que hoy mantiene la actriz con su ex pareja, Ricky Diotto, quien se mostró en el mismo evento junto a su actual pareja Delfina Gerez Bosco y se negó rotundamente a ser fotografiado junto a la mamá de su hija.

Según explicó Yanina, Diotto le está haciendo "un juicio penal" a Callejón. "Ella buscó toda la noche la foto para estar tres días más en los portales. Ella lo trató a él de violento, aparte, en un momento quiso que no vea a la nena. Por esa misma razón hay una denuncia penal. Yo sé, aunque ella le moleste de buena fuente, que él fue el que se quiso separar. Se hablan solamente por los abogados, tuvieron un montón de quilombos, tuvieron mucho quilombo por la parte económica, por el tema de las cuotas de la casa, él la acusa a ella de que ella quería vivir con una guita que no tenían, ella lo trataba a él de muerto de hambre y de fracasado", contó.

Cinthia Fernández provocó que Callejón abandonase el móvil

Finalmente, Yanina reveló que cuando estaban en pareja, Callejón y Diotto "tenían una camioneta que pagaban en cuotas y que no podía pagar, una casa en un country que pagaban en cuotas". "Tuvieron mucho lío porque él realmente cuando se separan y se va a vivir solo y se alquila un departamento y la deja ella con la casa del country, el colegio privado de la chica y la camioneta, él no podía bancar todo. Ella le pedí y le exigía. Y lo que a él le molestó mucho es que ella usaba mucho a la nena para vender canjes, cosa que él se lo prohibió por carta documento. Ella ahora está también haciendo Divas Play y ahí levantó guita. Ella lo buscó porque debe crear prensa", cerró