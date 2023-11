Dalma y Gianinna cruzaron a Macri tras sus críticas a Diego: "Nunca se arrodilló ante tu poder"

La historia del enfrentamiento entre Diego Armando Maradona y el ex presidente Mauricio Macri tiene muchos años, por lo menos desde cuando "el 10" volvió a Boca Juniors en el 95 y el dirigente estaba al frente del club. Aparentemente la partida de este mundo de "El pibe de Oro" no apaciguó las cosas, ya que el empresario tuvo palabras poco gratas hacia el difunto ex futbolista en televisión y por eso logró que Dalma y Gianinna le respondan sin filtros.

Todo comenzó con el ex mandatario en los estudios de TN refiriéndose a lo que sintió tras salir campeón del mundo. "Cuando volví de Qatar, que tuve esa experiencia increíble como presidente de la fundación FIFA, dije: 'Esto marca un cambio de época en la Argentina', y volví con esa teoría por los valores con los que los ganó", reveló.

Luego continuó con su nueva caracterización: "Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y todo dependiendo de él".

Inclusive Macri ahondó en que la última estrella en la camiseta celeste y blanca se ganó con "un equipo" en el que "cada uno cumplió su tarea y lo acompañó". También tuvo elogios para Lionel Messi, a quien definió como un "líder positivo", "pro familia" y "humilde". "El tipo más querido del mundo. Todo un modelo al que el argentino empezó a valorar en lugar de tener como ídolo al vivo, trasgresor", aseguró. "La Argentina en esta elección eligió entre el vivo y fullero, como dice Cristina Kirchner, y entre un hombre de la ciudadanía que viene por un cambio, que planteó sus propuestas abiertamente y que lo castigaron, pero las sostuvo", agregó al respecto.

La primera en recoger el guante y emitir una opinión respecto a las expresiones de Macri fue Gianinna. La pareja de Daniel Osvaldo compartió su reflexión en una historia en sus redes sociales. "Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos, porque aun después de estar en el cielo, seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo, ¿será porque nunca se arrodilló ante tu poder?", se preguntó.

La historia de Gianinna Maradona contra Mauricio Macri.

"Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo a los argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara; alguien que se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representás en el mundo", le dedicó al ex mandatario.

Para cerrar sus palabras se refirió a lo que declaró Macri sobre el actual capitán de la Selección Argentina de Fútbol. "Y si tenés algo de tiempo mirá lo que piensa Messi del número 10. Te mando un fuerte abrazo y éxitos", le dedicó, para luego cerrar en otra historia que sólo tenía un emoji de un beso y una palabra: "Cartonero".

"Cartonero": así cerró Gianinna Maradona sus críticas contra Mauricio Macri.

La referencia es porque así lo bautizó Maradona cuando volvió a Boca, intentaron reducirle las primas al plantel y confesó que, en vez de encontrarse con quien esperaba, lo hizo con "el cartonero Báez", un testigo fallido del asesinato de Carlos Monzón a Alicia Muñiz, emblemático en aquellos años.

Luego también se expresó Dalma, la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe. "Esa es la parte que realmente no entiendo. Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos y dejen a mi papá en paz", exclamó en una historia. "Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron. Ahora son todos guapos", agregó.

La respuesta de Dalma Maradona a Mauricio Macri, tras las declaraciones contra su padre.

"El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, más grande se hace", remató la hija de "El 10", enojada con las declaraciones de Macri.