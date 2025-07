Daniel Osvaldo y su nueva novia, a un mes de cortar de forma escandalosa con Giannina Maradona: "Pobrecita la piba"

La soltería al ex futbolista Daniel Osvaldo no le duró mucho, ya que se dio a conocer que ya se encuentra en pareja con una joven modelo de nombre Luna, a un mes de haber cortado su anterior relación con Giannina Maradona. Inclusive, según la versión, la historia actual comenzó antes de que el cantante de rock termine su historia con la hija de la leyenda del fútbol argentino. "Está en una relación Daniel Osvaldo, con una chica de nombre Luna", soltó Pepe Ocho al aire de LAM.

En el programa de América TV suelen atenderlo con dureza y en la primera fila de esa ofensiva siempre se encuentra la panelista Yanina Latorre. "Pobrecita la piba. Qué mal le veo el futuro", lanzó ella tras escuchar la novedad.

"No nos olvidemos que se puso con Daniela Ballesteros, cortó con Giannina y después volvió. Y ella lo ayudó, después se hizo el que se iba a suicidar", recordó Latorre, en una interrupción a su compañero sólo para sumar palas de tierra sobre Osvaldo, quien también ha tenido distintos insultos e improperios contra la periodista.

"Se conocieron porque ella es modelo", reveló Ochoa cuando pudo volver a tomar la palabra. "Ella ya muestra fotos en la casa de él y todo", agregó para darle cuerpo a una relación todavía desconocida. Al mismo tiempo, el integrante de América TV contó que, de acuerdo a las versiones que le llegan, la historia actual comenzó antes de que Osvaldo termine su relación con Giannina.

Giannina Maradona y Daniel Osvaldo.

"Yo conté que se separó escandalosamente, que lo echó de la casa. Cuando me cuentan de esto, empecé a atar cabos y fechas, y parece que se cruzan las historias", confesó el panelista. El detalle no sería menor aunque, a su vez, no fue el desencadenante de la separación con el ex futbolista. A fines de mayo, Osvaldo le dio una bofetada al hijo de Giannina y Sergio "Kun" Agüero, Benajamín Agüero Maradona. "Luego del episodio que sucedió con el menor, el cachetazo, ella intentó más o menos meterle onda y él se puso muy tóxico", explicó Ochoa al respecto, cuando se filtró el desenlace.

Gianinna Maradona, Benjamín Agüero y Sergio "Kun" Agüero, tras festejar el cumpleaños del menor.

"Gianinna lo sacó de la casa a los gritos de donde viven en Benavídez. Fue un escándalo mal, él no se quería ir, no se quería separar. Y Gianinna, después de tres horas de querer sacarlo, los vecinos tuvieron que interceder", relató el periodista en LAM. "El tipo se termina retirando del barrio, un escándalo total. Y, obviamente, lo que me cuentan es que ella le gritaba que nunca más la vuelva a buscar", agregó.