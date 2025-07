Pepe Cibrián rompió el silencio desde la clínica: "Me sanan, me cuidan, me protegen"

En las últimas horas, el nombre de Pepe Cibrián volvió a resonar en los medios y redes sociales, aunque esta vez no por su talento ni por su carrera artística, sino por su estado de salud. El prestigioso director teatral fue internado en una clínica de Barrio Norte por un cuadro respiratorio agudo, en medio de una fuerte gripe.

La noticia fue confirmada por su esposo, Ezequiel, quien lo acompañó durante la internación y llevó tranquilidad sobre su evolución. A través de sus redes, el periodista Fede Flowers informó: "Pepe Cibrián está hospitalizado desde hoy a la mañana por una afección respiratoria. Le hicieron estudios: laboratorio, placas, y está medicado. Lo acompaña su pareja".

Fede Flowers informó sobre la salud de Pepe Cibrián

Tras los estudios médicos correspondientes, el dramaturgo comenzó un tratamiento con medicación intravenosa y nebulizaciones. Según indicaron allegados, este miércoles se despertó con mejor ánimo y, de continuar así, podría recibir el alta médica entre hoy y mañana .

Más tarde, en radio El Observador, Flowers amplió la información y difundió un audio del propio Cibrián: "Gracias por tantas preguntas, por preocuparse por mi salud, yo estoy internado pero estoy muy bien", expresó el director, llevando tranquilidad a quienes lo contactaron en las últimas horas.

El artista explicó que acudió a la clínica por la sospecha de una neumonía, que luego fue descartada: "Vine por la posibilidad de una neumonía que claramente no fue pero sí una bronquitis muy fuerte, entonces prefiero quedarme para ponerme a tono y poder ensayar muy pronto", dijo, y agregó que aunque continuará internado unos días más, se siente mucho mejor anímicamente y ya piensa en su próximo proyecto: "Me sanan, me cuidan, me protegen".

Aunque el susto fue grande, su evolución es favorable: "Está bárbaro, ya le empezaron a dar los medicamentos. Esta mañana se levantó mucho mejor, está comiendo bien, hablando por teléfono. Está mejorando", aseguró la pareja de Cibrián a la agencia Noticias Argentinas.