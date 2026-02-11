Daniela Celis explotó en las redes sociales: fue imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales

No todo es alegría en la vida de Daniela Celis, quien en los últimos días celebró el segundo cumpleaños de sus mellizas, con la felicidad de tener a su pareja, Thiago Agustín Medina, completamente recuperado del accidente de motocicleta que lo tuvo con riesgo de vida por varios meses. Ahora la ex Gran Hermano deberá ir a la Justicia por una acusación de difundir apuestas ilegales que no le correspondería.

"¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente, en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no son míos", explicó Celis en una historia que lanzó en su cuenta de Instagram que siguen más de 2.600.000 de usuarios.

Daniela Celis y su descargo por tener que afrontar una acusación por un delito que cometió una cuenta fan de ella.

"No soy yo. Es una cuenta fandom con más de 400 mil seguidores. Está facturando cifras millonarias con mi imagen", precisó la ex hermanita en la publicación, en la que lamentó tener que "abonar una locura de dinero para que se demuestre" su inocencia. "Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026", sintetizó.

En ese sentido, la influencer también reveló que trabaja en su defensa del caso junto a su abogado, Walter Cormace. Se sabe que el letrado argumentará en relación al robo de identidad que le hicieron a su clienta, además del uso indebido de su imagen por parte de terceros. Será él quien sea el principal beneficiario de "la locura de dinero" que debe pagar para demostrar su inocencia.

Daniela Celis contó que sus hijas son muy unidas a Thiago Medina y tuvieron una conexión especial durante el tiempo de internación

De acuerdo con el Artículo 301 bis del Código Penal, la persona que explote, organice o promocione juegos de azar sin la autorización correspondiente puede enfrentar penas que van desde los tres a los seis años de prisión, lo que implica la posibilidad real de pasar la condena encarcelada. Por otro lado, en caso de demostrar su culpabilidad, el juez de turno podrá disponer de multas económicas significativas que agrandarían sus gastos para enfrentar la situación.

Al mismo tiempo, la ley permite el secuestro de los fondos, instrumentos y ganancias que sean producto del delito, así que la demostración de que Celis no es la autora de la difusión de apuestas ilegales será central para que una posible pena no atente contra su patrimonio, que creció de forma considerable tras el paso de la joven por el principal reality show del país.