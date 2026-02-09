"Milei, la conch* de tu madre": rompió el silencio la locutora que leyó el cartel contra el presidente

"Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo. ¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables", empezó la periodista Sonia Fernández en la Fiesta Nacional del Mate, celebrada en Paraná y siguió: "Milei, la conch* de tu madre. Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir", terminó la conductora del evento.

Este episodio generó gran repercusión mediática y en redes sociales. Es que Fernández se dejó llevar por el momento de algarabía y este hecho terminó ocurriendo frente a una multitud durante la última noche de la Fiesta; claro que, horas más tarde, salió a dar explicaciones.

Sonia Fernández

Según explicó, varios asistentes insistieron para que leyera el mensaje escrito en el cartel, lo que finalmente hizo. Sin embargo, la periodista reconoció que no fue una decisión acertada: "No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión", expresó Fernández en un posteo publicado en su cuenta personal de Facebook.

En su mensaje, ofreció "públicas disculpas a la investidura presidencial (independientemente si se lo merece o no)", y también a los organizadores del festival, quienes le habían confiado la conducción del evento. La periodista dejó en claro que su decisión de disculparse no responde al miedo ni a la autocensura, sino a una cuestión de principios y coherencia personal. "Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas", afirmó categóricamente.

🗣️"MILEI LA CONCH* DE TU MADRE!"



🧉En la Fiesta Nacional del Mate de Paraná, la presentadora Sonia Fernández deslizó un mensaje previo a los shows de Los Caballeros de la Quema y LALI. pic.twitter.com/zcG1j1Hz3G — AKD Brunson (@carmelocalder) February 8, 2026

La periodista aprovechó la ocasión para criticar los constantes ataques verbales que el presidente Milei ha dirigido hacia distintos sectores de la sociedad, afirmando que este tipo de expresiones no forman parte de su manera de ejercer el periodismo ni de sus valores personales. "Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo", escribió.

No obstante, Sonia Fernández lamentó que este episodio haya desviado la atención pública de otros mensajes importantes que buscaba transmitir durante el festival: "Me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario ", señaló. Asimismo, enfatizó que su pensamiento siempre estará ligado a la defensa de lo nacional, lo popular y la cultura.

Javier Milei

El contexto político en el que se dio este incidente no puede ser ignorado. El presidente Javier Milei fue reiteradamente violento con los medios de comunicación y los periodistas no-oficialistas, llegando a afirmar en más de una ocasión que "no odiamos lo suficientemente a los periodistas".

Fernández agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el incidente, pero también valoró las críticas constructivas provenientes de personas que conocen su trayectoria profesional y su mirada política. En su publicación, reiteró su compromiso con los valores que han guiado su carrera durante más de cuatro décadas y concluyó dando por cerrado el tema: "Dicho esto, doy por terminado el tema y sus efectos".

El mensaje completo de Sonia Fernández

ACLARACIÓN Y DISCULPAS

Ante lo ocurrido anoche en la Fiesta Nacional del Mate, quiero expresar una postura y un sentimiento.

Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, lei un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente.

El cartel expresaba un insulto a Javier Milei.

No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo.

No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión.

Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial.

Gracias a las miles de personas que me han apoyado. (Estoy en todas las redes sociales y en los principales medios nacionales por algo tan poco feliz). No me gusta esa exposición.

Gracias también a aquellas que, conociendo mi conciencia crítica, también me expresaron su postura.

No es retroceder en mi pensamiento. Está claro que ese pensamiento está y estará siempre en apoyo de lo nacional y popular y en defensa de la cultura.

Sin embargo, me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario.

Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo.

Dicho ésto, doy por terminado el tema y sus efectos. Gracias por todo, nuevamente.