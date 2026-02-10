Inexplicable: Daniela Celis sacó a la luz lo que vieron sus hijas mientras Thiago Medina estaba en coma

A cuatro meses del accidente que puso en riesgo la vida de Thiago Medina, Daniela Celis contó por primera vez la experiencia tan inolvidable como inexplicable que vivió junto a sus hijas, Laia y Aimé, mientras el padre de las nenas permanecía internado en terapia intensiva y en coma. Hasta hoy, la pareja asegura no encontrar una explicación lógica para una secuencia que muchos califican como paranormal.

Al aire de Patria y Familia, la mediática conmovió hasta las lágrimas a sus compañeros al relatar la anécdota: "Las nenas son re paperas, pero durante ese mes nunca lo mencionaron. Un día estábamos las tres sentadas jugando en el cuarto y Laia mira la puerta, me dice 'papá', sonríe y sigue jugando ", comenzó.

Daniela Celis contó que sus hijas son muy unidas a Thiago Medina y tuvieron una conexión especial durante el tiempo de internación

Lo que en un principio quedó como una escena que podía interpretarse como la simple ausencia del padre, tomó otro significado cuando Thiago logró salir del coma y le contó a Daniela el sueño recurrente que tenía mientras estaba internado: "Estabas vos sentada en un ángulo de la pieza, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes y no podía . Había algo que me chocaba y no me dejaba pasar. Hacía fuerza para entrar, pero no podía cruzar esa puerta", relató el joven.

A corazón abierto, Daniela confesó su reacción al escucharlo: "Ahí se me puso la piel de gallina y le dije: 'Thiago, no sé si fue el mismo día o no, pero la nena me señalaba la puerta y me decía papá. Y nunca te había mencionado antes'".

Thiago Medina soñó con sus hijas cuando estaban en coma y las nenas lo sintieron

Convencida de que no se trató de una coincidencia, Celis sostuvo que lo ocurrido fue una conexión profunda entre padre e hijas: "Mis hijas lo vieron. Después, con el psicólogo, también entendí que no lo mencionaban porque lo sentían con nosotras. Como que él siempre estaba ahí, al lado de ellas", concluyó.

No es la primera vez que la familia revela detalles de lo vivido durante el mes que el ex participante de Gran Hermano estuvo internado. En una entrevista previa en el streaming de DGO, Thiago ya había hablado de las experiencias que tuvo mientras permanecía en coma: "Tuve muchos sueños, buenos y malos. Vi muchas cosas, de muerte y cosas lindas", contó.

Luego, relató una de las escenas más impactantes: " Yo me fui al cielo . Tengo una imagen que no me voy a olvidar nunca: una puerta blanca, todo nubes, una puerta enorme y una persona parada. Yo quería cruzarla y esa persona me decía: 'Tenés que volver'. Al otro día me desperté".

"Era un sueño constante: quería salir y cuando estaba por salir, volvía al mismo lugar", recordó. En ese sentido, explicó una charla que tuvo con Daniela Celis, quien le dio su interpretación desde el otro lado: "Dani me contó que era porque yo me quería despertar. Hacía fuerza con el cuerpo, con la cabeza, y los médicos me seguían durmiendo. No me podía despertar por las costillas, porque en ese momento todavía no me habían operado", concluyó.