Cuernos, deudas y violencia: Flor Vigna habló de lo que sufrió durante su relación con Luciano Castro

Flor Vigna perdió la paciencia y destapó la olla de los malos momentos que vivió con su ex pareja Luciano Castro, a días de haber lanzado el tema "La vara está baja", indudablemente dedicado al actor, tras la exposición de las conductas patológicas que tuvo en torno a la infidelidad, que lograron separarlo de Griselda Siciliani. La ex Combate habló de cuernos, deudas y hasta hechos de violencia que dejó pasar.

A días de que haya revelado que el actor hasta quedó con deudas económicas con ella, la influencer charló con Intrusos recién llegada al Aeroparque, a la vuelta de la edición número 18 de Vernucci Moda, donde participó y comenzó los palos contra Castro. "Es una persona con la que pasaron muchas cosas malas. Pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo... la plata se la tengo que pedir a él, no se la tengo que pedir a ustedes" señaló.

Al mismo tiempo, reconoció que durante mucho tiempo no habló porque "había como una cosa de 'che, ella no puede hablar porque no tiene hijos'" y que eso la imposibilitaba de contar todo. "Yo entiendo esa parada, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas, fui cornuda, banqué actos de violencia, un montón de cosas", enumeró.

"También estoy cansada de ser boluda. Yo fui boluda mucho tiempo", lamentó Vigna. "Siento que tengo un montón de cosas que di y que la verdad que quedaron totalmente pisoteados por un hombre que me llevaba 20 años más, y que me dejó medio traumada para muchas cosas y ahora es mi responsabilidad superarlas. Es difícil", añadió.

Flor Vigna destapó la olla de sus conflictos con Luciano Castro.

La ex novia de Nicolás Occhiato también se refirió a la separación de Castro y Siciliani. "A mí me hubiese gustado que estén juntos porque lo veía feliz", confesó. Aunque al mismo tiempo demostró que tampoco superó lo desconsiderado por parte de la actriz. "Me re dolió que me diga por un lado 'che, venite al teatro' y por el otro que sea la amante de mi novio", rechazó, antes de manifestar que desea que "esta historia sea como un final".

Por otro lado, bromeó en relación a los comentarios acerca de que cada vez que Castro se expone en algo nuevo, ella saca una canción. "No, ni siquiera. Yo siento que estoy haciendo un proceso de exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo", aceptó Vigna.