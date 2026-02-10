La China Suárez posó con la misma marca de lencería que Wanda Nara: ¿Icardi explotó de celos?

Hace unos días, la China Suárez regresó de Turquía para celebrar el cumpleaños de su hija Magnolia, pero también para cumplir con algunos compromisos laborales. En ese contexto, en las últimas horas se convirtió en la protagonista de una producción de fotos para una reconocida marca de lencería.

La campaña para Pompavana fue presentada por la propia actriz a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de imágenes al borde de la censura: poses sensuales, encajes negros, transparencias y una puesta en escena cuidada al detalle.

China Suárez

Las fotos se realizaron en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires. Camas deshechas, luces bajas y una atmósfera nocturna acompañaron a la mediática en una propuesta visual que combinó sensualidad, elegancia y provocación, tres elementos que históricamente fueron parte de su identidad pública.

El impacto fue inmediato. En apenas una hora, el posteo superó los 70 mil "me gusta", una cifra que confirma que, incluso en medio de controversias, la figura de la China sigue generando un fuerte magnetismo en redes sociales. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido: los comentarios estaban cerrados.

Otro punto que llamó la atención fue que, durante las primeras horas, Mauro Icardi no había marcado "me gusta" en la publicación. El gesto no pasó desapercibido, sobre todo después de que el futbolista confesara en una entrevista con Mario Pergolini que era celoso.

En aquella charla, dejó en claro que había ciertos trabajos que prefería que la China no hiciera, ya que no le agradaban los desnudos ni las escenas de besos en la ficción. La ausencia del like fue comentada en redes sociales y, pasado el mediodía del martes, el delantero finalmente reaccionó al posteo de su novia.

Wanda Nara ya había trabajado con la marca de lencería que ahora publicita la China Suárez

Pero no fue el único detalle que generó ruido. En redes sociales tampoco perdonaron el hecho que la Bad Bitch haya trabajado anteriormente con la misma marca de lencería: "Donde pisa una leona no borra la huella un gat*", escribieron algunos usuarios.

Wanda Nara había mostrado tiempo atrás el conjunto de Pompavana que utilizó para pasar San Valentín junto a L-Gante. "Ayer estrené este", escribió en una historia de Instagram, donde lucía un conjunto rojo con corazones. Con la China Suárez como nueva imagen de la marca, volvió a tomar fuerza entre los usuarios la teoría de que la actriz "quiere la vida de Wanda" y que habría estudiado cada uno de sus pasos para lograrlo.