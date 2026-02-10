Andrea Rincón vs Milo J: acusaciones de "ritos" en los shows, frases místicas y un programa de salud mental en camino

Andrea Rincón apuntó directamente contra la escena musical urbana -y especialmente contra Milo J- al asegurar que algunos artistas transmiten mensajes peligrosos en sus shows. Todo empezó al recordar un recital del joven cantante donde la escenografía incluía un muñeco sin cabeza, santos y cuchillos. Para la actriz, aquello no fue solo una puesta artística."Están comprando almas con la música. Vos escuchás a estos artistas que son número uno y escuchá cómo cantan. ¿Vos alguna vez lo viste reírse a Milo J? No se ríe porque está poseído. Totalmente poseído. Perdón que lo diga así", lanzó en una entrevista con Pía Shaw.

Lejos de moderar el tono, profundizó su mirada espiritual sobre la escena musical actual: "Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes". Rincón también se refirió a una performance del artista que se viralizó en redes. "En un recital salieron con un cuchillo y comenzaron a acuchillar a un muñeco. No creo que sea un santo muy bueno", afirmó. Y redobló la apuesta: "Claramente está todo a plena vista". La actriz sostuvo que las letras y los conceptos de los nuevos referentes influyen en el público joven: "Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes".

Incluso anticipó que sus palabras podrían jugarle en contra: "Yo diciendo estas cosas y claramente debo estar llena de alfileres en todos los altares. No tengo dudas". El tramo final de sus declaraciones fue todavía más espiritual. Rincón contó que viene estudiando textos bíblicos y dejó una reflexión inquietante: "El último año estudié Apocalipsis y si vos lees estamos en los últimos tiempos, pero no son los tiempos que piensa la gente: es el fin de un ciclo y arranca otro mejor". En paralelo al revuelo mediático, la actriz atraviesa un momento muy distinto a nivel laboral. Está por estrenar un programa de televisión sobre salud mental.

Andrea Rincón.

Sin ir más lejos, se trata de un proyecto que -según contó- la moviliza profundamente. "La verdad es que para mí todo lo que está sucediendo es muy emocionante. El otro día veía los carteles del programa en la calle y me largué a llorar. Trabajé mucho. Lo dirigí, lo escribí, edité ocho horas por día. Todo esto me lo cargué al hombro desde febrero del año pasado", relató. El ciclo nació a partir de su cortometraje Bullying, presentado en escuelas y cárceles, y contará con el acompañamiento de especialistas. "Porque creo que hablar de salud mental requiere mucho cuidado. Hoy en la tele todos opinan, pero esto no es para opinólogos", explicó. El objetivo, según ella, es simple: "Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón".