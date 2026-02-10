Wanda Nara le robó lo más preciado a Maxi López: filtró lo que no quería que se sepa sobre su nueva vida en Argentina

Wanda Nara sabe cómo servir show y lograr que todas las cámaras apunten directo hacia ella. Esta vez, pasó por encima de Maxi López y reveló al aire el próximo proyecto familiar que su ex planea junto a su actual pareja, Daniela Christiansson.

Tiempo atrás, el participante de MasterChef había contado su deseo de volver a instalarse en la Argentina para poder compartir más tiempo con sus hijos, fruto de su primer matrimonio con la mediática. Sin embargo, había un obstáculo clave: convencer a la modelo sueca de dejar su vida en Europa para mudarse a Buenos Aires.

Maxi López convenció a Daniela Christiansson y se mudan a Buenos Aires

Al parecer, López logró resolver ese problema y planea traer a vivir a Daniela al país. La encargada de contarlo fue Wanda, durante la última transmisión del reality de cocina. "Tengo una noticia. Maxi, ¿la puedo dar por vos? Es algo privado, de familia ", lanzó la conductora en vivo. Con humor, aunque resignado a que la primicia saliera a la luz, él respondió: "Ella tiene que contar las primicias de todo".

Acto seguido, Wanda confirmó: " Maxi López ya tiene casa en Argentina . Está más cerca de mudarse". Entre aplausos y felicitaciones de sus compañeros de MasterChef , el ex futbolista cerró la escena con una frase distendida: "Tengo que meter el gancho todavía. Firmo y asado para todos".

Por su parte, el periodista Facundo Ventura aportó más detalles sobre la llegada de Daniela Christiansson al país: "La reciente mamá va a quedarse entre cuatro y cinco meses más allá por el tema de que tiene algunas condiciones de salud y controles. Por eso van a esperar que todo esté en orden con el recién nacido y recién ahí van a venir acá", explicó.

Ventura también precisó que, si bien la familia de Maxi López se mudará dentro de unos meses y no de manera inmediata, el ex delantero viajará nuevamente a Suecia, se quedará unos días y luego regresará a la Argentina para comenzar a grabar la telenovela junto a Wanda.

Wanda Nara y Maxi López protagonizaran una novela vertical juntos

Sobre la serie que protagonizarán juntos, el ex futbolista confesó que ya comenzaron con los coacheos actorales. "Lo hacemos juntos. Yo me quiero divertir. Cada proyecto que cierro, la tengo que pasar bien", aseguró. Consultado sobre la posibilidad de un beso con Wanda en la ficción, el mediático sembró dudas: "Mmm... no puedo decir nada", lanzó entre risas, alimentando el misterio.

Finalmente, Maxi López adelantó que su rol en la historia no distará demasiado de la realidad: "Mi personaje va a ser de Maxi. Es una ficción de la ficción", explicó. Y detalló: "La historia va a ser la de una pareja en la que ella está embarazada, en la época del Mundial. Entonces es el hijo que nace durante el Mundial y uno tiene que decidir ciertas situaciones. Maxi va a hacer de Maxi y Wanda va a hacer de Wanda".