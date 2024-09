De "buchón" a defender a su padre, el Chyno Agostini otra vez se puso en contra de Nazarena Vélez

En los últimos días, Nazarena Vélez reveló el tenso momento que atraviesa con su ex pareja, Daniel Agostini, y con su hijo, Gonzalo Agostini, conocido artísticamente como "Chyno". En LAM, la panelista no sólo confesó que no habla más con su primogénito, sino que además detalló los nuevos conflictos con el padre del joven.

La "angelita" no siempre tuvo una buena relación con el cantante, pero habían tratado de limar asperezas y dejado en el pasado sus conflictos. Sin embargo, recientemente volvieron a surgir los problemas entre ambos y el principal responsable fue el muchacho de 22 años, quien escuchó algunas de las aberraciones que su madre dijo de su padre. Molesto, fue directo a contárselo a él y como consecuencia, Agostini no dudó ni un minuto en mandarle una carta documento a la mediática.

Daniel Agostini y su hijo, el Chyno

Mientras que el intérprete de cumbia tropical prefirió no pronunciarse públicamente sobre los conflictos familiares que protagoniza, su hijo decidió tomar otro camino. Fue así que se sentó en el programa Nuevas Tardes con Denise, donde habló largo y tendido sobre la mala relación de sus progenitores: "A mis dos padres los amo con toda mi alma, entiendo sus posturas, sus diferencias, siempre término yo en el medio, toda mi vida fue igual. Desde chiquitito", comenzó contando.

Con respecto a lo que escucha de su vida en los medios de comunicación, y lo que opinan en redes sociales, el músico confesó: "Teniendo 24 años sigo siendo un chico, me afectan las cosas que digan o comenten los demás, soy un ser humano como todos, me afecta lo que se dice. Como decía mi papá, 'la gente te pega porque es gratis', entonces no hay que mirar redes sociales. Pero yo sí soy de mirar, porque manejo mi Instagram y veo todo".

El Chyno Agostini estuvo en Nuevas Tardes con Denise

Con respecto a los juicios que enfrenta su padre con quienes fueron compañeros de banda, Agostini defendió a quien le dio la vida: "Mi papá le hizo muchos favores a los músicos, no lo valoran y no lo reconocen. Mi papá es una persona que da todo y trabaja hace años", dijo y detalló que en la actualidad el cantautor enfrenta seis procesos judiciales.

Los dichos de Gonzalo, no sorprendieron a Nazarena Vélez, ya que luego de acusarlo de ser un "topo" y buchonear lo que escuchó sobre su papá, defendió aquella relación tan incondicional que los une: "Yo lloré mucho, él es muy sensible y también entiendo cuando está en el medio. Además, él ama mucho a Daniel. Deseo que sea recíproco porque él lo ama mucho. Es su papá y él lo defiende. Ojalá que Daniel sea tan incondicional con el Chyno como el Chyno con Daniel. Porque la verdad es que tiene un soldado al lado", reafirmó.