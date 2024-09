María Becerra y J Rei perdieron un embarazo: el doloroso comunicado de la cantante y por qué decidió contarlo

María Becerra atraviesa una época conflictuosa con las redes sociales. Decidió cerrar su cuenta de Twitter por el hate que recibía y en Instagram sólo pasa pocos minutos al día, donde muestra sus nuevos proyectos musicales ya algunas imágenes con su pareja. Sin embargo, en las últimas horas regresó a la virtualidad para dar un triste anuncio con respecto a su salud.

En una nueva publicación, la cantante subió una foto junto a su novio J Rei, en la que se los ve en la cama de un hospital: "¡Hola a todos! Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención".

María Becerra y su novio atraviesan un difícil momento

La artista reveló que tuvo que interrumpir su embarazo, ya que su gestación era ectópico, es decir que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, por lo que se imposibilita que el proceso se lleve hasta el final. Becerra quiso compartir la noticia con sus fanáticos y transmitir tranquilidad.

"Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia. Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante)", siguió su relato.

Miles de fanáticos enviaron fuerza a la pareja, además de que cientos de famosos e tomaron un minuto para dejar lindos mensajes en el posteo: "Los abrazo muy fuerte", escribió Tuli Acosta. Luego Stefi Roitman quiso estar presente en el difícil momento: "Todo el amor del mundo para ustedes. Abrazo inmenso Mari".

Triste comunicado de María Becerra

Quienes no se hicieron presentes en la publicación de Becerra fueron sus amigos "Los del Espacio", quienes hace meses son los protagonistas de numerosos rumores que sentencian que soltaron la mano a "La Nena de Argentina". Ya que no sólo no la invitaron a sus respectivos show como artistas individuales, sino que tampoco la apoyaron en sus concierto en el Monumental, un gran logro en su carrera.

Finalmente, María Becerra explicó los motivos que al llevaron a realizar dicha publicación: "No queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado. Quiero que sepan que estoy bien y que, como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo. Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros. Les mandamos un abrazo grande. Atte: Mari y Juli", cerró el relato que subieron ambos cantantes a sus redes, junto a un emoji de corazón.