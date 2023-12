De la denuncia a Jey Mammon, a la pelea de Nicole con su hija y la furia de Wanda con Lanata

El mundo del espectáculo siempre deja joyas para recordar cuando se acerca fin de año y entender si la vara quedó muy alta o normal para lo que se viene. Es que, en lo que fue el 2023, no sólo hubo escándalos sumamente resonantes, sino que también embarazos sorpresa, separaciones, peleas familiares y actitudes totalmente cancelables por parte de la farándula.

Pampita vs Moria

Esta sin dudas se convertirá en una de las más recordadas. Las dos jurados del Bailando por un Sueño se cruzaron mientras brindaban una devolución a la coreografía de Stéfano de Gregorio y la pelea se dio principalmente por las distintas opiniones que tuvieron a la hora de calificar al participante. De hecho, no es la primera vez que sucede y si bien muestran tener una relación cordial, todo parece indicar que las cosas están peor de lo que uno se imagina.

Pampita siempre es el blanco de las críticas en el Bailando

¿Qué fue lo que pasó? Pampita no se quedó callada y criticó que sus compañeros se basen en otras cosas ajenas al baile para puntuar el nivel de las parejas en la pista del certamen de América TV. "Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto", sostuvo la modelo mientras levantaba en alto el cartel que mostraba un 10.

Fue entonces que llegó el turno de La One, quien antes de puntuar a la pareja usó su lengua karateka para arremeter contra la esposa de Roberto García Moritán, a quien trató de "buchona" y "ridícula". "Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain Pampita, porque dice ´lo que a mí me gusta le pongo bueno, y lo que no les gusta a ellos le regalan 10´", dijo Moria al tiempo que era interrumpida por Pampita: "Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale", se quejó.

Molesta, Moria siguió: "¿Por qué les regalan, por qué les regalan? No puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira, qué sé yo. No es regalar, no me acuerdo a quién le pusiste 10 que no tenía nada que ver". En ese momento, la modelo aseguró que ella "no regala" su puntaje y La One, fiel a su estilo, contraatacó: "Bueno, no seas jurado de jurado, no seas buchona". Totalmente desmedida, a los gritos y con una reacción que pocos esperaban, Pampita le aclaró: "No soy buchona".

Y le advirtió a su compañera de jurado: "Yo pongo lo que se me antoja". "Pero entonces no digas regalar porque yo no regalo nada, yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan, soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en Brujas, me podía haber ido de vacaciones y no me doy", le volvió a retrucar Moria, quien una vez más fue interrumpida por una chicana de la mamá de Bautista, Benicio, Beltrán y Ana: "¡Qué sensible está Moria, hoy!".

"¡Me la rebanco! Nunca he regalado nada y me quedo callada. Y te la pasás regalando nota a todo el mundo. Yo también soy una señora de 45 años, no solo sos vos una señora, yo soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz". Estas palabras molestaron, y mucho, a Moria, quien advirtió que su compañera estaba "loca" y la trató de "ridícula".

Moria Casán

Furiosa, La One le pidió en no muy buenos términos: "¡Loca! Dejá de decir que regalamos notas, ridícula". "Sí, regalás un montón y lo ve todo el mundo", le respondió Pampita y sumó: "¿Qué te pensás? ¿Qué me vas a ningunear vos a mí? ¡Dale! Hace años que no me dejo ningunear por nadie, ni por vos ni por nadie. ¡Conmigo no te metás! ¿Quién se piensa que es? A mí no me ningunea nadie, me ninguneaban hace siete años acá y hace mucho tiempo que no me ningunea nadie".

La One trató de "buchona" a la modelo por exponer así a sus compañeros y sin pelos en la lengua, Pampita cerró con una feroz denuncia contra la producción del Bailando 2023, dando a entender que el certamen estaba arreglado. "¿Por qué no te hace cargo? ¿Qué es lo que te duele? Vos sos una buchona que le pónés diez al que la producción te pide", cerró la morocha a los gritos, visiblemente alterada.

Olga y Luzu TV unidos con diferencias por la entrevista a Lionel Messi

Migue Granados rompió todo cuando anticipó que iba a transmitir en el horario habitual una entrevista que le realizó a Lionel Messi en Miami en el domicilio del jugador. ¿Las expectativas? En el cielo. Era imposible que alguien pueda sumar más visualizaciones que él y que algún canal de streaming, principalmente el de Luzu TV que va en el mismo horario, pudiera siquiera intentar competir.

Migue Granados

Por entonces, Nicolás Occhiato no hizo otra cosa que aggiornarse a lo que estaba sucediendo. Antes de comenzar con su programa "Nadie dice nada", a modo de sarcasmo y puras risas, declaró en vivo: "Yo no me miraría hoy. Yo miraría a Lionel Messi. Arranca 'Nadie dice Nada' con un programón...".

La transmisión de Luzu empezó como cualquier día normal, hasta que de repente, en Olga comenzaron hacer una cuenta regresiva para presentar la entrevista que todos esperábamos. Llegó el momento. Messi apareció. Sentado en un sillón en el living de su casa, con una bermuda y una camisa y del otro lado, Migue Granados. La exaltación fue total y así se vivió en Luzu TV.

Mientras que Momi Giardina se encontraba contando una anécdota de su vida personal, fue interrumpida a los gritos por Occhiato pidiéndole a la producción de su programa que transmitan en vivo la entrevista de Olga con Messi. Ante esa reacción, sus compañeros se quedaron pensando y re pensando lo que había pasado sin entender si lo que estaba pidiendo el conductor era real o no.

"Arrancó la entrevista, ponelo. Dice ahí que arrancó. La entrevista de Messi. ¿Qué, no la vamos a mirar? Ponela", comenzó a gritar totalmente exaltado el ex campeón de Bailando por un Sueño. "Pulpo, pone la entrevista", le gritó a su productor. Minutos después, en la pantalla de su streaming, se entrelazaron los dos programas más vistos: Olga estaba siendo transmitido por Luzu TV y toda la atención estaba puesta ahí. En debatir sobre lo que estaba pasando. "Quiero decir algo, fuera de joda. Antes de verla, para mi va a ser la mejor entrevista de Messi en la historia", lanzó Occhiato mientras Granados hacia la introducción.

Cuando estaba por culminar el programa en Olga, Granados no quiso pasar por alto lo que había sucedido y comentó: "¿Se dieron cuenta la diferencia entre lo que es la televisión y este mundo en el cual habitamos? Nuestros compañeros de Luzu, me emociona de verdad, se pusieron a ver nuestra nota en vez de quilombo y puterío", y continuó: "Nico Occhiato dijo que iba a ser la mejor nota que alguien le haga a Messi. Toda esa mala leche de la televisión y que hay en todos lados, no existe. Este mundillo está buenísimo. Se pusieron a ver la nota, a despertarnos, pararon en su exitosa oficina a ver la nota. Gracias a todos. Ellos son los número uno y nos respetaron un montón".

Pero así como al hijo de Pablo Granados le pareció una gran idea, no fue lo mismo para su productor y co-conductor, Lucas Fridman, quien al día siguiente salió con los tapones en punta a liquidad la acción de Occhiato asegurando que aquellos son momentos en los que te puede tocar tener mucha audiencia o poca "transitala con lo que te tocó y listo", apuntó.

En el comienzo del programa, Migue Granados le consultó:"¿Vos considerás que deberían haberlo dejado pasar?", y él sin ningún tipo de dudas contestó: "Sí, obvio". Acto seguido, comenzó su descargo: "Hablo yo por mí, no hablo por el canal, ni por lo que piensan ustedes. Si tu programa es eso en ese momento, tenés que transitarlo, como muchas veces me tocó a mí del otro lado tener que transitar un programa cuando otros programas hacían cosas bestiales y a mí me tocó decir: 'Bueno, nos toca esta y hay que remar con la nuestra'".

Y a eso mismo, sumó: "Entiendo la buena onda. La buena onda existe, es una buena onda real. Estamos hablando de medios en un sentido más general tomando este ejemplo. Te toca esa, tendrás baja audiencia ese día, después la vas a volver a recuperar seguramente, pero ese día te tocó esa, y te tocó, y transitala con lo que te tocó y listo".

Y concluyó: "Además es un ida y vuelta esto también y repito, no tiene que ver con la onda entre canales, porque realmente somos amigos, tiene que ver con que si un día te toca tener un 80% menos de audiencia, te toca, corta".

Lanata reveló antes que nadie y sin el consentimiento de Wanda Nara la noticia sobre su enfermedad

La noticia que tenían todos los medios de comunicación era que Wanda Nara fue hospitalizada por controles médicos. Sin embargo, cuando no había o no se quería hacer circular la cruda información que llegaba a los periodistas, Lanata decidió romper con todo eso en su programa de radio: "La salud de Wanda Nara. Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice".

Jorge Lanata

Y agregó: "Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia. Fue internada en el Sanatorio Los Arcos, el miércoles a la noche con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, esto indica una enfermedad hematológica".

Y continuó: "También presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto, que ya es público. Público, pero secreto, es raro lo que pasa con esto. A la vez, hubo contactos de allegados a Wanda con Fundaleu. Fundaleu es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia y hay todo tipo de versiones, de cosas, de que la quieren llevar a Italia, de que no sé qué, pero bueno eso es lo que está pasando con Wanda Nara".

Wanda Nara gana un Martín Fierro

A partir de aquello, muchos de los pertenecientes del mundo de espectáculos comenzaron a mostrarse en contra de lo que había hecho el periodista por atentar contra la privacidad de la empresaria sin su consentimiento. Incluso, pasaron cinco meses para que Wanda pudo decir públicamente que lo que posee efectivamente es Leucemia.

La polémica salida de Zaira Nara del Bailando

En un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie se lo espere, Zaira Nara, que formaba parte del Streaming del Bailando, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que no volverá a estar presente debido a que en la emisión del día anterior se dijeron palabras "dañinas" que la "hirieron profundamente".

zaira-nara

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa", escribió en su cuenta oficial de Twitter (X) y anunciando así su desvinculación.

Mientras la hermana de Alex Caniggia se encontraba en la pista, Coti Romero pidió hablar desde la cabina del streaming para demostrar, según sus palabras, que no es ninguna "falsa" y puso entre la espada y la pared a Charlotte, avisándole que la iba a deschavar delante de todos sobre sus dichos sobre las hermanas Nara.

"Te voy a quemar contando ahora, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga. O sea que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira, y me lo dijiste a mí para que lo diga aunque yo te dije que no lo puedo decir", comenzó diciendo la oriunda de Corrientes para sacarse todo el peso de encima de la tremenda frase que lanzaría después.

"Vos dijiste que Wanda y Zaira, las dos están acá por chupar pitos", lanzó y sumó: "Y me pidió a mí que lo diga porque ella me dijo que yo decía todo y no me callaba". Automáticamente quienes estaban presentes en la cabina del streaming comenzaron a reírse, a la par también lo hizo Tinelli, que simuló taparse la cara con su traje, los jurados quedaron sorprendidos y nadie más acotó sobre si lo dicho estaba bien o mal.

Asimismo, el conductor le consultó a la hija del Pájaro Caniggia si realmente había hecho ese comentario sobre la llegada a los medios de Wanda y de Zaira y sin ningún tipo de problemas ni pelos en la lengua, disparó: "Sí, obvio. Son buena gente, pero bueno...". Y logró, nuevamente, la gracia de todos los que estaban en la pista, lo que le pareció "dañino" a la modelo y que hizo que horas después de aquello, presente su renuncia definitiva a la participación del programa.

Jey Mammón fue denunciado por acoso y abuso sexual

A fines de marzo se dio a conocer la denuncia por abuso sexual contra el conductor Juan Martín Rago, mejor conocido como Jey Mammón, que le realizó la víctima Lucas Benvenuto en diciembre de 2020, por los hechos repudiables ocurridos en 2007, cuando este tenía 14 años. Es que, poco tiempo antes, Telefe lo había desvinculado del canal sin ningún tipo de explicación hasta que la olla se destapó.

Jey Mammón

"Cuando tenía 14 años de edad, unos meses antes de cumplir los 15 años -lo que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2007-, una de las noches que su madre se drogaba, decidió ir a la casa de su mejor amigo, para despejarse. Cuando arribó, había un chico mayor de edad, quien le dijo que quería presentarle a un amigo al que 'le gustaban los pendejitos como él', y que la postre identificara como Juan Martín Rago, por lo que le dio su número de teléfono, comenzando a hablar inmediatamente", se detalló en la denuncia.

"Al día siguiente, cuando se despertó, advirtió que Rago también estaba ahí, encontrándose ambos desnudos, cuando recordaba haberse acostado vestido, hallándose la marca de un 'chupón' en el cuello y raspaduras en la espalda. Mientras Rago dormía, fue al baño, donde vomitó [...] luego sintió dolor [...] afirmando que se trataba del mismo que había sentido la primera vez que fue abusado sexualmente, y que ese malestar le duró alrededor de una semana, aunque no consultó con ningún médico", continúa el testimonio.

"Aunque no se acordaba lo que pasó tras quedarse dormido, hoy entendía que el denunciado se había aprovechado de él, sospechando incluso, que puso algo en su bebida para que se quedara dormido. Finalmente, refirió que antes de irse, Rago le dio muchos besos y le dijo que nunca había conocido a alguien como él y que, si alguna noche quería volver a su casa por los problemas que tenía, lo hiciera, lo que le dio seguridad y confianza, sintiéndose muy contenido, porque fue muy paternal con él y lo escuchó", describió.

Lucas Benvenuto

"A las dos semanas, volvió a ir a la casa de Rago, conversaron, este último fumó marihuana mientras que él no quiso y mantuvieron relaciones sexuales. Recordaba que al causante le había costado mucho el momento de la penetración y que se frustraba, sintiendo él que debía dar lo mejor para que pudieran concretar el acto sexual, pero Rago, trataba de introducir su miembro viril sin lubricante, hasta que lo logró, pidiéndole él que lo sacara porque le dolía, pero aquel le decía que 'aguantara un poquito más', a lo que accedió", precisó Benvenuto en su denuncia.

"Otro encuentro tuvo lugar en una fiesta que Rago organizó en el barrio de Congreso, unos días antes de cumplir el denunciante quince años, culminada la cual y de forma disimulada, dado que el Rago se cuidaba de que no lo vieran irse de la fiesta con un menor de edad, se fueron juntos al departamento de aquel, donde tuvo lugar el tercer encuentro, oportunidad en que volvieron a mantener relaciones sexuales, destacando que aquel estaba alcoholizado y también le costó mucho poder penetrarlo, hasta que luego de varios intentos lo consiguió, pese a que él le manifestó que le dolía. Esa noche, indicó que durmió en esa vivienda, y se retiró temprano", reveló la denuncia.

Dos semanas más tarde, Jey Mammón decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva y mano a mano con Jorge Rial desde el departamento del actor, el cual se emitió por el programa Argenzuela en C5N.

"Lucas fue para mí un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque quizás una cosa es una relación, y otra es un vínculo. Yo tomo la palabra vínculo como cuando te ves con una persona, pasa esporádicamente el tiempo, te volvés a ver. A veces los vínculos son más importantes que las relaciones. Fue un vínculo muy fuerte el que tuve con él. Le compuse una canción de amor. De las pocas que hice en mi vida. Fue un vínculo hermoso. Hoy Lucas representa otra cosa", expresó.

Jey Mammón en su primer descargo

"La denuncia que él hace dice que me conoce cuando él tenía 14 años. Lo voy a decir con palabras propias y que se entienda. Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí. Que yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido y a la mañana siguiente aparece desnudo con rasguños, etc. Yo no puedo eludir esto, porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad", indicó.

"Yo a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años. La fiesta donde lo conocí fue en el año 2009, cuando él tenía 16 años. De esto tenemos manera de testificar porque hay testigos, videos, hay un link en YouTube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y con otra persona fue a esta fiesta con Lucas", manifestó.

"Yo me entero de la denuncia, a través de Fernando Burlando, que me dijo que hay una persona que te denuncia y dice que estuvo con vos a los 14 años. Yo ahí le digo que no, que nunca estuve con ningún chico ni con Lucas cuando tenía 14. En ese momento se estaba muriendo mi papá y yo estaba empezando mi programa Los Mamones. Y ahí estaba recibiendo yo esta causa", cerró.

Maxi Giudici y su supuesto intento de suicidio para entrar al Bailando

A mediados de septiembre, una noticia paralizó los medios del espectáculo: un ex Gran Hermano intentó quitarse la vida. Ahí mismo se mostraban imágenes de Maxi Giudici y lo que su entorno describía es que el oriundo de Córdoba consumió pastillas y alcohol en medio de una profunda crisis personal, y producto de la frustración por no estar convocado en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli.

maxi-giudici-juliana.diaz

¿Cómo se le produjo esa tristeza? Todo tuvo que ver con todo. Fue uno de los ex hermanitos que no logró conseguir trabajo y como si fuera poco, en una entrevista con Ángel de Brito, comentó que en cierto punto le generó "envidia" ver que cuando era novio de Juliana (Díaz), ella se encontraba siendo parte del show y con más trabajo y presencia en los medios que él, por lo cual no encontró otra salida.

Sin embargo, con el correr de los días, fueron varias las versiones que se dieron a conocer sobre su intento de suicidio y que abrieron el paraguas de las dudas de lo que realmente había o no pasado.

El principal vocero de aquella situación había sido Alexis Quiroga, quien brindó distintas versiones en la cantidad de notas que dio al respecto. "Cuando llegué a su departamento, todavía no había llegado la Policía. De hecho la vuelvo a llamar a Juli, que me atendió su amiga, para que insistiera, porque todavía no habían llegado. El portero no me atendía. Pero entramos", explicó en aquella oportunidad. "Es como que no se mantenía parado, como si estuviera chupado", agregó. También dijo que lo revisaron y le preguntaron si lo podían llevar.

Las tres versiones distintas que brindó ante los medios "El Conejo", el supuesto salvador de Giudici y quien ingresó en el departamento cuando este se había pasado de alcohol y calmantes. La primera fue el 22 de septiembre a la noche. Allí, ante LAM, había dicho que todavía no había llegado la Policía cuando entró y que, dentro del departamento, "había olor a gas".

alexis-conejo-quiroga-maximiliano-giudici

En la mañana de ese mismo día, ante Cortá por Lozano en Telefe, había dicho que no había llegado el supuesto policía y que él había entrado solo. "Toco el timbre de su departamento, no me atiende. Baja el portero a abrirme y empecé a tocarle el timbre hasta que me atienda. Cuando lo hace, lo veo y estaba dopado pero no estaba en una circunstancia... se podía dialogar", detalló.

El mismo día, pero a la tarde, dio una tercera versión, con algunas diferencias a las anteriores, en Editando Tele, donde trabajan sus ex compañeros Romina Uhrig y Nacho Castañares Puente. En ese lugar, cuando subió al departamento, lo hizo con el policía. "Cuando baja el portero, subo con el policía y me dice '¿Qué hago?', 'se lo lleva', le digo", precisó.

Por otro lado, el panelista Guille Barrios también reveló lo que investigó por su parte respecto al supuesto intento de quitarse la vida de Giudici. "Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9 AM. Me aclaran, además, que de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación. ¿Hemos sido engañados?", se preguntó.

Lo cierto es que no existe tal registro y que las prácticas que develó el periodista y productor son reales. El lavaje se hace sólo en esos casos y no cuando el problema es el alcohol. Al mismo tiempo, el raid mediático a partir del evento del cordobés, quien desfiló por muchísimos programas, entre ellos LAM, para dar su versión de los hechos y profundizar sus críticas contra su ex pareja. El problema es que, ante tal nivel de dudas, es imposible saber cuántas cosas más no son reales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul separados

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vivieron un amor intenso pero fugaz. Ambos se conocieron a mediados del 2021 a través de una fiesta en Madrid el cual presenciaron los dos e intercambiaron sus números. Aun así, para no levantar sospechas porque él había sido padre recientemente, comenzaron a seguirse en las redes sociales meses más tarde. Sin embargo, en abril del 2022 su relación salió a la luz tras unas imágenes divulgadas en las cuales se los vio caminando de la mano en unas playas de Ibiza donde se encontraban vacacionando.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Más allá de que su relación era cotidianamente a distancia porque él vive en Madrid por su carrera futbolística y ella vive de gira por el mundo, supieron mantener una relación que duró un año y cerca de siete meses, a pesar de todos los factores que los rodeaban que muchas veces los dieron por separados, principalmente por los conflictos que mantenía él con su ex pareja que lo debieron llevar a lo judicial.

Tras un año y medio de relación, a principios de agosto ambos subieron un comunicado en sus redes sociales haciendo oficial su separación, debido a que hacía mínimo tres semanas se estaba rumoreando que lo propio estaba sucediendo.

Comunicado De Paul y Tini sobre su separación

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribió él y lo mismo hizo ella pero con el nombre de Rodrigo.

Nicole Neumann, la distancia con Indiana y su casamiento

Pasaron meses en donde la ausencia de Indiana Cubero en la vida de Nicole Neumann se hizo más que evidente: mientras sus hermanas Alegra y Sienna aparecían sonrientes junto a la rubia y a su novio Manu Urcera, de la mayor no había ni noticias. ¿Por qué? Es que la niña de 15 años decidió irse a vivir con Fabián Cubero y Mica Viciconte y comenzar a compartir su vida únicamente con ellos.

indiana-cubero-mica-viciconte-1

La nena no compartió ni Navidad ni Año Nuevo en el 2022 con su madre. Tampoco se fue de viaje a Europa con ella, Urcera y las pequeñas Allegra y Sienna. Por entonces, los rumores indicaron que la propia Neumann se encargó de no firmar el documento para que Indiana pudiera salir del país e irse de vacaciones con su padre y con Viciconte a Punta Cana. El motivo era que no le hablaba desde hacía varias semanas. Lo que no sabía eran las razones de la pelea. La nena prefirió quedarse en la casa de sus abuelos en Mar del Plata antes que irse con su madre a Uruguay o de viaje a Europa.

Lo cierto es que los meses pasaban y su distancia crecía cada vez más. Indiana no estuvo ni el viaje familiar a San Juan en diciembre de 2022, ni en la Navidad en Río Negro, ni en las vacaciones en Punta del Este, ni en la propuesta de matrimonio de Manu Urcera, ni en el viaje a España a mediados de enero y tampoco se cruzaron en febrero.

Al parecer, a las constantes discusiones entre madre e hija en medio de la convivencia por las exigencias tanto en el estudio como en diversas actividades extracurriculares, se le sumaron otros asuntos más complicados. Indiana no le perdona a su madre que ataque a Viciconte, alguien a quien ella considera una "segunda madre". Las peleas mediáticas que tuvieron como protagonista a Cubero, Micaela y Nicole tuvieron una víctima principal: Indiana.

mica-viciconte-indiana-cubero

Por eso, lo primero que les pidió tanto a su padre como a Micaela fue que dejaran de realizar reclamos televisivos. Ambos les hicieron caso. Pero su madre, no respetó el pedido de su hija. Y habría atacado con dureza a Mica justo unos días después de lo que le había rogado la adolescente. Hubo un paso para que todo estallara. Por eso, a principios de diciembre, armó una valija con algo de su ropa y se quedó en lo de su padre.

Casi un año después, se dio el reencuentro. Hasta ese momento, no se sabía si Nicole iba asistir al cumpleaños de 15 de su hija, ni si ella haría lo propio con el casamiento de su madre pero hubo un reencuentro y fue en un evento familiar porque Bernd Unterüberbacher, el padre de Neumann, llegó de visita al país y dejó su Australia para vivir la boda de su hija. Esa visita tan especial se convirtió en el motivo para que Indiana se amigara con su mamá.

Tras limar asperezas, la adolescente decidió que era el momento ideal para volver a mostrarse en familia. Durante esa gran reunión, Nicole compartió varias fotos en Instagram: una junto a su padre y otra imagen en la que se ve a sus hijas con su abuelo materno. Además, en su perfil, publicó un video que en el que se ve una cena junto a sus tres hijas, su actual esposo, su padre, sus hermanas y una sobrina, y agregó la frase: "La gran mesa familiar como siempre soñé".

Más allá de los rumores, el pilar esencial para la reconciliación de Nicole con Indiana habría sido Cubero. El ex futbolista le pidió a su hija que reconsidere su enojo y trate de acompañar a su madre en un momento tan especial como es un casamiento. Por ello, la joven volvió a hablar con su madre, dejaron en claro las cosas que les había molestado sobre su relación y volvieron a compartir momentos familiares juntos.

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Allegra Cubero y Sienna Cubero

Ya arregladas, Indiana tomó la decisión de estar presentes en la lujosa boda de su madre. Aunque pegó el faltazo a la primera ceremonia, la adolescente de 15 años decidió participar de la celebración que tuvo lugar en una exclusiva estancia de Exaltación de la Cruz. No sólo aceptó la invitación, sino que además posó en las imágenes que desde el entorno de la modelo se encargaron de filtrar en las redes sociales.

Daniela Celis y Thiago Medina serán padres de gemelas

"Sí, voy a ser mamá", reveló Daniela Celis frente a las preguntas de sus compañeros, quienes se pararon a abrazarla y besarla. "Y tengo una noticia más linda que esa. Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos, como fue mal filtrado. Van a ser gemelos. Son dos iguales", agregó orgullosa mediante el programa de streaming "Fuera de Joda" en donde estaba como panelista.

Daniela Celis y Thiago Medina

"Estoy muy contenta, de hecho, cuando éramos más chicas decíamos esto de quién iba a tener los primeros mellizos y gemelos de la familia. De repente saber que me tocó a mí, es como que 'wow', no puede ser que todo se me esté cumpliendo. Quería ser famosa, entré a la casa, lo cumplí. Quería gemelos desde chica, los tengo. Yo siempre dije que me encantaría ser madre joven. De hecho yo quería ser más joven aún", repasó Celis, como si fueran las páginas del cuento de su vida.

Daniela Celis embarazada de gemelos

Un amor que empezó dentro de la casa de Gran Hermano, con altos, bajos y diferencia de edad, prosiguió en el afuera a tal punto de que ambos ex "hermanitos" tendrán dos hijas y hasta construyeron su propia casa. ¿Los padrinos? También ex GH: Julieta Poggio y Nacho Castañares.

Coti Romero y Marcos Ginocchio a los besos

El shippeo que más duró y durará de la edición de Gran Hermano en donde resultó ganador Marcos Ginocchio fue el de él con Julieta Poggio. "Marculi", fue real pero a escondidas y nunca terminó de salir a la luz. La química entre los dos estuvo desde el primer día de encierro aunque la modelo decidió mirar para el costado porque en su momento se encontraba en una relación.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Al salir de la casa y separarse, todas las miradas apuntaron a que finalmente estarían juntos pero... no fue así. Sólo Yanina Latorre confirmó que tuvieron encuentros amorosos en un departamento de un productor de Telefe, pero no mucho más que eso. No obstante, en una entrevista, Poggio confirmó que "nunca se sabe lo que puede pasar" dejando así las puertas totalmente abiertas.

Pero... cuando todo parecía estar casi que cocinado, su enemiga de Gran Hermano que empezó siendo amiga, Coti Romero, se salió con las suyas y admitió en pleno programa del Bailando que fue ella quien tuvo un encuentro con el "Primo" y a quien se lo besó.

Coti Romero

"Hoy es día de confesiones. Vino Coti y me dijo: me di un beso con un ex Gran Hermano que no era 'El Conejo'. Entonces le pregunté, porque estuve charlando con ella recién atrás, ¿Beso qué es? ¿Un piquito? No, con chape. Con lengua", reveló Tinelli parado en la pista de su famoso certamen de baile.

Antes, Coti había escrito en un papel el secreto y se lo había llevado a Marcelo, como una consigna del Streaming del Bailando donde participa. Muy atento a los rumores, Ángel de Brito quiso saber de quién se trataba. "¿Con Holder? ¿Con Maxi? ¿Con Nacho?", preguntó. "No se sabe. ¿No va a decirlo Coti?", advirtió Marcelo. "No lo voy a quemar", afirmó la joven, quien al principio se mostró reacia a relatar lo que había sucedido.

Mientras tanto en el estudio del Bailando, De Brito revelaba de quién se trataba la persona que se había besado con la ex de 'El Conejo'. "Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh. A quien se picoteó en un after. Al ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio", precisó. "Te lo chapaste al flaco ese que hoy está en Finlandia", aportó Tinelli tras eso.

"Nos podemos besar con mucha gente y no significa nada eso", fue la respuesta de Coti. "No, yo no ando a los chapes con todo el mundo. Acá estamos preguntando si besa bien. De 1 a 10, puntaje", insistió Tinelli. "No ando puntuando los besos de la gente. Pero bien", precisó de forma discreta la correntina.