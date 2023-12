La China Suárez y Lauty Gram blanquean su romance: la furiosa reacción de Rusherking

La China Suárez y Lauty Gram decidieron que era momento de dejar de ocultarse de las cámaras y dejar en claro que tienen un amor sin ataduras, tanto, que hasta viajaron juntos a Miami para que el joven de 22 años conozca por primera vez los Estados Unidos.

Ante la pregunta por un noviazgo con la actriz, el influencer afirmó que no pusieron un título pero que "están bien así" y que prefieren ir "lento y tranquilo". Sin embargo, ambos decidieron pasar su cumpleaños juntos y se mostraron en las redes sociales.

La China Suárez y Lauty Gram

En un auto descapotable, Lauty grabó un video donde se la puede ver a la China Suárez con una gorra, disfrutando de manejar y cantando "Corazón de Cartón" y también, se grabó a sí mismo viajando en el asiento del acompañante, pasando juntos un buen momento.

Su amor está cada vez más consolidado aunque él no niegue: "La gente ya piensa que estamos juntos, que nos vemos todos los días... Pero no", le dijo a Infobae, al tiempo que añadió: "Estar de novio significa estar con una persona con la que la pasás bien todos los días, y con la que compartís cosas y eso. Pero no. Me da igual. Prefiero estar así, tranquilo, como estoy ahora, que estoy contento".

Sin embargo, en el radar todavía se encuentra el trapero Rusherking, quien estuvo de novio con La China casi un año y cuyo amor, lleno de canciones e historias de Instagram se borró de un día para el otro por una presunta discusión sin retorno en el Movistar Arena, poco después del cumpleaños de la actriz. Sin embargo, él la sigue recordando aunque ya no esté vinculado con ella.

Mientras la cantante se pasea por Miami con Lauty Gram, el cantante prefiere realizar posteos reflexivos desde New York y tirarle un par de palitos a la pareja, tal vez arrepentido de su pasado, lanzando un mensaje de desamor.

La China Suárez y Rusherking

"Juntos éramos fuego como ASAP y Riri", escribió Rusherking en referencia a la relación que mantiene la cantante Rihanna con su pareja, un reconocido rapero estadounidense.

Pronto, sus fans comenzaron a vincular el epígrafe de su foto en las redes con la separación con la modelo, ya que casualmente fue al mismo tiempo que ella se mostró contenta junto a Lauty.

Rusher, sin embargo, está vinculado con Mar Luca, una modelo que es, casualmente, súper parecida a Suárez y que estuvo en compañía también de Lauty Gram en el mundo del espectáculo, aunque no se sabe si tuvieron o no un noviazgo.