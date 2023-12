Yanina la trató de "chorra" y Úrsula Vargues le recordó la infidelidad de Latorre: "Le gusta que le rompan..."

Javier Milei acababa de asumir como presidente de la Nación y su ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaba una batería de medidas económicas que apuntaban directamente al bolsillo de la gente. Además, el funcionario afín al macrismo decreta la suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año "Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios se gastaron 34 mil millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con pauta de los contribuyentes medios que se crean sólo para avalar las virtudes de los Gobiernos de turno", anunciaba la gestión de Milei.

Esto fue aprovechado por Yanina Latorre para no solo hablar del tema "pauta" durante la gestión de Alberto Fernández, sino tambnién para apuntar directamente contra algunos de sus colegas de profesión como Diego Bracatelli, Julia Mengolini y, sobre todo, Úrsula Vargues. "Los canales y las plataformas que solamente tenían pauta oficial, por mí que se pudran todas y dejen de laburar porque esa gente para mí laburaba de chorearnos. Discúlpenme", decía la panelista de LAM:

Y sin dudarlo, apuntó directamente contra Úrsula Vargues: "Medios inventados. Inventados solamente con una excusa de una pauta. Decían el medio para la pauta. O sea, que es lo que acabo de contar de Úrsula Vargués, que tiene 4.000 suscriptores, una radio de poronga. Mi hija tiene más suscriptores en YouTube que ella. Una radio de poronga que ni siquiera monetiza en YouTube. Y ahora como se le cayó toda la pauta, le píde a la gente que le done plata. No les da vergüenza, pedazo de mierda".

Dura contra la ex panelista de Nosotros a la mañana, Yanina aseguró que Vargues "era la que entraba a la casa de Alberto en pandemia y está escrito su nombre como el de Tamara Pettinato". "No sé qué carajo iban a la casa de Olivos a ver a Alberto en pandemia. Y después, claro, son minas que tienen medios inventados totalmente sostenidos con pauta oficial. A esta piba, Úrsula Vargues, ¿en qué contexto les dan pauta oficial? Tiene 35 vistas los videítos, el que más vistas tiene es 400", denunció.

La respuesta fuera de lugar de Úrsula Vargues a Yanina Latorre

Desde su programa radial El Observador, Yanina no dudó en tildar de "ladrona" e "inútil" a Vargues. "Ella no sirve para nada, ¿te acordás que le había plagiado a Carolina Aguirre? Se hace la feminista, cuando el otro día putee, porque me pareció vergonzosa verla pedir guita, vergonzosa porque pasó por todos los paneles de televisión, la echaron de todos lados, se peleó con todo el mundo, pero porque se pelea mal, ¿sabés lo que me dijo? ¡ lo mismo que Mengolini! ¡Cornuda!, disparó.

Y continuó: "Soy cornuda, pero limpita, reina, pero honesta, no chorra, no estoy mendigando plata en Twitter como vos para que dos personas te den dos mil quinientos pesos, no te da vergüenza, y si no sos periodista y no sos comunicadora y no tenés talento y no te contratan, agarrá los clasificados y andá a un banco y trabajá de cajera, o andá a un negocio y manejá la caja y vendé ropa, ¿por qué tenemos que sostener la vida de estas pibas que trabajan de chupadores de orto?".

Fiel a su estilo, la panelista aseguró que Vargues "era modelo del montón hasta que lo conoce a Charly Alberti". "Ahí se hizo medio conocidita, después fue a llorar a todos los canales, después que se separó, y en su momento la feminista le dieron laburo en el Garage, que se acuerdan que era un programa de autos, se ponían las minas en tetas básicamente, con una remera blanca toda mojada, anudada, lomazo, que no tenían ni idea de lo que estaban diciendo", detalló.

Úrsula Vargues

Y se preguntó: "¿Cómo se convirtió en periodista política?". "Podés decirme cornuda a mí, yo fui víctima, no hice nada. Vergüenza es robar, vergüenza es plagiar, vergüenza es creerte lo que no sos. A mí no me da vergüenza ser cornuda, te tendría que dar vergüenza a vos decirle a una mina cornuda, pedazo de pajera", sentenció Yanina. Si bien tardó, la respuesta de Úrsula llegó a través de las redes sociales: "Vergüenza me daría a mí seguir casada con un tipo q le gusta que le rompan el culo y vos no estás en el menú. Suscriptores piden Clarín y La Nación", escribió en un tuit cargado de bronca, tal y como había anticipado la mamá de Lola Latorre.

El día que Úrsula Vargues "defendió" a Hitler

En su arrebato contra Úrsula, Yanina recordó el día que su colega fue tildada de "antisemita". "Con Domán tuvo una pelea tremenda por los judíos, por la noche no sé qué le pasa, que hay días que después de un cierto horario se enloquece en Twitter y empieza a escribir...", señaló.

En marzo de 2017. Vargues se animó a "defender" a Adolf Hitler por sobre Jorge Rafael Videla, cuando en aquel entonces se habían cumplido 41 años del último golpe cívico-militar en el país. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e iniciaron una dictadura que dio lugar al período más oscuro y siniestro de la historia argentina.

Los polémicos tuits de Úrsula Vargues

Pero lejos de sensibilizarla, Vargues lanzó varios y escandalosos tuits. "Fuí a un colegio alemán desde los 6 y viví en Alemania 2 año. Ni Hitler se atrevió a expropiar bebés. Vengan de a uno que los atiendo", escribió, en primer lugar, la ex modelo. Esto derivó en críticas y, sobre todo, clases de historia para la desinformada panelista.

Uno de sus seguidores le recordó que las Schutzstaffel (SS) secuestraron a miles de infantes para los experimentos realizados por Heinrich Himmler, uno de los principales responsables del Holocausto y de otros cientos de muchos crímenes nazis.

La respuesta no solo sorprendió a los internautas, sino que acrecentó el enojo de muchos: "Pero no se los entregó (por los bebés) a padres falsos. Hicieron experimentos", advirtió, de forma insólita y agregó: "Somos los argentinos, únicos, en tal perversidad".

Mientras el número de críticas y otros comentarios fuera de lugar crecían en su red social, Vargues sostuvo su equivocada opinión: "Nadie en ningún lugar del mundo se animó a regalar a los bebés del ´enemigo´ a sus verdugos. Salvo Argentina y su gobierno cívico militar".

Y continuó: "El único país del mundo que regaló bebés de madres torturadas a mujercitas blancas aristocráticas secas fue Argentina. Argentina es el único país del mundo q expropió bebés y se los regaló a los enemigos. Lee si no me crees".

Pero la polémica no quedó ahí, ya que meses después, en noviembre de aquel año, fue acusada de antisemita al opinar, de mala manera, sobre el ataque de furia que había tenido Diego Leuco en la gala de los Martín Fierro de la Radio de aquel año tras el ataque discriminatorio que sufrió su papá Alfredo Leuco, donde le habrían gritado "judío de mierda". "Los judíos gobiernan, desde hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos lastima", había disparado Úrsula.

Los tuits de Úrsula contra los Leuco

A partir de ahí comenzó a ganar un gran número de críticas y lejos de intentar tranquilizar a los furiosos internautas, Vargues redobló la apuesta: "Ojalá fuera judía, pero soy una triste atea. Yo soy una atea de mier... para muchos y no por eso ando agrediendo a mis parejas". Producto de estos mensajes que le dedicó a los Leuco, fue apartada de su lugar en el programa Nosotros a la mañana y hasta el propio Jorge Lanata le había pedido a los directivos de El Trece que se la eche del canal.