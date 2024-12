De víctima a verdugo: Martín Cirio y la polémica estigmatización tras el caso del colectivo asesinado

El caso del ex policía que mató al colectivero tras discutir por el volumen de la música durante Navidad trascendió en redes sociales, donde cientos de usuarios dieron sus opiniones. En las últimas horas, Martín Cirio se sumó a la libertad de expresión mal utilizada y juzgó la situación. Si bien "La Faraona" contó en reiteradas ocasiones su mal pasar económico cuando era más joven y lo difícil que fue su vida, en el último tiempo parece haberse olvidado lo que es salir adelante desde muy abajo. En este contexto, el streamer encendió la polémica al caracterizar y cuestionar a las personas que impiden una convivencia pacífica entre vecinos.

Si bien el youtuber trató de no defender al ex policía que asesinó a su vecino en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, generó polémica con sus dichos: "Es algo que nosotros como sociedad argentina estamos tan cansados del atropello de la música fuerte y que te obliguen a escuchar esa música que te da bronca", comenzó. Según el influencer, en el país es moneda corriente este tipo de situaciones, pero aclaró que no ocurre en cualquier barrio sino que -despreciativo- afirmó que sucede en zonas de bajos niveles económicos: "Te da bronca porque vos decís 'yo no haría esto'. No es que todos lo hacemos, hoy me jodo yo y mañana te joderás vos", dijo.

Y siguió expresando su opinión: "Yo nunca lo hago. Esa es la bronca. De última escuchá música fuerte solo en tu casa, pero no, salen al balcón, a la terraza, en el colectivo y la vía pública. Todo el barrio tiene que escuchar. Hay gente caminando en la calle - cuando digo gente, me refiero a los villeros chicos - que va con el celular del parlante. Y no es un iPhone, es un teléfono con un sonido saturado. ¡Es incómodo! Encima no escuchás bien".

En ningún momento de su stream Martín Cirio hizo un freno y continuó estigmatizando; habló de "los villeros" que escuchan música fuerte a través de parlantes en cualquier lado y horario: "Es una música espantosa y horrenda. ¿Por qué siempre? No falla. Estás en el colectivo, ponen música fuerte, mirás y siempre es. No es estigmatizar porque estigmatizar es cuando te referís a algo que no es cierto, pero en este caso es siempre. ¡Siendo tantísimo más cómodo escuchar con auriculares!", acotó.

"La persona que pone la música fuerte, ¿de verdad la disfruta? Porque encima siempre es un tipo, nunca una mina. ¿La disfrutás con esta calidad espantosa, con ese celular de mierd... que no sé si está aprobado por Bromatología. Hace mal escuchar a este volumen y con esta calidad". Al viralizarse los dichos del mediático, los usuarios de X, ex Twitter, le recordaron de donde viene, ya que parece haberse olvidado: "Marín Cirio se crió en un barrio jodido y cuando te creías en un entorno así y vos sos una persona que quiere vivir bien, esos ´villeros´ te arruinan la existencia... Es normal tenerles rencor" o "Martin Cirio es gracioso, pero le das un poco de pie y se termina yendo al carajo, no olvidemos que aunque actúe como pendejo es un viejo de mierd...,", fueron algunos de los comentarios que recibió en las redes.