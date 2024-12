Preocupación y alarma en Boca: "De 34 exámenes, tres jugadores del plantel dieron positivo en sífilis"

La bomba explotó el 28 de diciembre, cuando el periodista Fede Flowers publicó a través de las redes sociales que tres jugadores de Boca habrían dado positivo en una enfermedad de transmisión sexual. "Escandalo y preocupación en Boca: en las últimas semanas todo el plantel de jugadores (incluyendo cuerpo técnico) fueron enviados a realizarse exámenes de rutina. El resultado: 3 jugadores de boca tienen sífilis. Saquen sus conclusiones", informó.

Al principio, pocos creyeron que la información era verídica debido a que justamente este último sábado se desarrolló el Día de los Santos Inocentes, una jornada para realizar bromas, y las redes sociales se llenaron -tal y como suele ocurrir- de fake news. "Gente saben que es el día d los inocentes"; "Es el día de los inocentes chicos. Que poca calle..."; "Que la inocencia les valga", fueron algunos de los mensajes que recibió Flowers, que usualmente maneja información dentro del mundo de la farándula.

Por este motivo, el periodista de espectáculos tuvo que salir a aclarar en más de una oportunidad que "no" se trataba de una broma y aclaró: "No es ninguna broma del día de los inocentes, con tema salud no especulo. Es posta". Lo cierto es que durante la noche del domingo, Flowers redobló la apuesta y al aire en Crónica TV volvió a confirmar que de 34 exámenes de rutina que se le realizaron al plantel de Boca,. tres de ellos dieron "positivos de sífilis". "La realidad es que este estudio de laboratorio, de rutina. se lo hicieron hace unas semanas y media. Esta información la tengo hace quizás casi dos semanas más o menos", explicó el periodista.

Y detalló: "Tanto el plantel de Boca, jugadores y el cuerpo técnico, fueron llevados a hacerse un control de rutina y laboratorio a una clínica privada de la zona de Saavedra. Y lo cierto es que dieron tres positivos de sífilis. De 34 exámenes, tres fueron positivos. De hecho, hay mucha preocupación también. Es una zona que hay que tratarla. Lo que yo manejo en este momento es que, confirmadísimo, son tres los jugadores de Boca que dieron positivos de sífilis. Están en tratamiento y en Boca están preocupados y también alarmados. No saben si es una epidemia, pero en realidad causa curiosidad sobre qué pasó para que tres jugadores contraigan la enfermedad".

El tuit que estalló la bomba

En los últimos seis años, los contagios de sífilis aumentaron más de un 42% en la Argentina, un dato alarmante que puso en alerta a las autoridades sanitarias. Según el último informe del Ministerio de Salud, los cambios en los hábitos sexuales, particularmente entre los jóvenes de 15 a 34 años, son los factores más determinantes de esta escalada. El mal uso del preservativo, o su menor utilización, junto con el aumento del sexo casual, son algunas de las razones que explican este fenómeno.

Estudios del Programa de Adolescencia del Hospital de Clínicas de la UBA revelan que solo el 5% de los adolescentes utiliza siempre preservativos en sus relaciones íntimas, una práctica esencial para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis. El problema no es exclusivo de Argentina; forma parte de una tendencia global. Sin embargo, el crecimiento local es notable: en 2010, se registraron menos de 5.000 casos, mientras que en 2023 los contagios superaron los 32.000, el máximo en tres décadas. Entre 2018 y 2023, se notificaron 129.620 casos en el país, con una incidencia que pasó de 51 casos por cada 100.000 habitantes en 2018 a 69 en 2023.

La mayor incidencia se concentra en personas de entre 20 y 24 años, con una tasa de 219 casos cada 100.000 habitantes, seguidos por los grupos de 25 a 29 años (185) y 30 a 34 años (126). Las mujeres presentan mayor incidencia entre los 15 y los 39 años, aunque en mayores de 50, los hombres lideran las estadísticas. "La sífilis continúa siendo un importante y creciente problema de salud pública", alerta el Boletín Epidemiológico Nacional.

Las diferencias de contagio por sexo reflejan también desigualdades en el acceso a servicios de salud. La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin preservativo, contacto con lesiones de la piel o mucosas infectadas, de madre a hijo durante el embarazo o por transfusiones de sangre contaminada. Aunque es fácil de tratar y curar, la sífilis no detectada a tiempo puede tener graves complicaciones.

Los síntomas varían según la etapa: desde chancros indoloros en la fase primaria, erupciones en la secundaria, hasta complicaciones severas como parálisis y daños al corazón en la fase terciaria. El uso correcto y constante del preservativo reduce en un 98% el riesgo de infecciones como el VIH, Hepatitis B y C, sífilis, gonorrea y clamidiasis. Sin embargo, su eficacia cae al 87% cuando se utiliza de forma incorrecta.

Tres integrantes del Xeneize habrían contraído una enfermedad de transmisión sexual

La Organización Mundial de la Salud destaca que el preservativo fue crucial para combatir la pandemia del sida, evitando millones de infecciones desde 1990. Promover su uso es una prioridad, pero también un desafío que requiere abordar las desigualdades de género y educar a las nuevas generaciones con un enfoque positivo hacia la sexualidad. Con 32.293 nuevos casos en 2023 y proyecciones similares para 2024, la sífilis sigue siendo un problema de salud pública en ascenso. Las autoridades y profesionales médicos remarcan la importancia de intensificar las campañas de educación sexual, garantizar el acceso a preservativos y fortalecer la atención sanitaria para frenar esta preocupante tendencia. Solo así podrá revertirse el impacto de una enfermedad que, aunque tratable, amenaza con seguir expandiéndose.