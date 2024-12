Conmoción por lo que filtró Ángel de Brito sobre la salud de Jorge Lanata: "Se muere"

Jorge Lanata está internado desde hace siete meses en el Hospital Italiano después de haberse sometido a un control de rutina en donde empezó a desmejorar su salud. Hasta ahora, las noticias sobre la salud del periodista no son favorables y así lo confirmó Ángel de Brito.

Fue durante la transmisión de su programa Ángel Responde (Bondi Live) que contó todos los detalles sobre la salud del periodista especializado en política: "Si te tengo que decir la verdad, está mal Lanata ", confesó.

Jorge Lanata

En la misma línea, De Brito advirtió: "Está sostenido por las máquinas hace mucho tiempo, no tiene ningún tipo de evolución positiva, por más que les digan cualquier estupidez los que hablan", expresó haciendo referencia a los dimes y diretes desde el entorno familiar más cercano de Lanata.

Crudo y con una lengua filosa, Ángel espetó: "Lanata está mal, no sé porque siguen negando la situación, sí lo entiendo de la esperanza de las hijas y de Elba", expresó y dio la peor de las noticias: " Si no estuviera conectado a las máquinas, se muere ".

Bárbara y Lola junto a Elba y Jorge Lanata

De Brito aseguró que tanto Lola y Barbarita Lanata como su esposa Elba Marcovecchio "están esperando un milagro y el milagro tarda en llegar", expresó contundentemente.

La Navidad más triste

En este contexto, la familia Lanata-Marcovecchio atraviesa un período muy triste signado por la enfermedad del periodista. Es por eso que Elba contó cómo pasó su Navidad: "Los chicos lo pasaron con mi mamá y mis hermanos en La Plata. Fue una decisión difícil, pero es parte de esto que me toca, hay que dividirse. Entiendo que hay muchas mamás que pasan la Navidad sin sus hijos, pero yo nunca lo había pasado".

Elba Marcovecchio confiesa tener miedo por la salud de su marido

En ese sentido, Elba contó que para ella la Navidad es "movilizante" porque es "muy creyente". Además, contó: "El 24 estuve con él y el 25 volví. Entre comillas, almorzamos juntos. Fueron días largos, duros ".

Sin embargo Elba Marcovecchio quiso despegarse del conflicto que tuvo tanto con las hijas como con la ex de Jorge Lanata: "No voy a hablar nada ni de Bárbara, ni de Lola ni de las madres. No tengo nada que hablar de ellas".