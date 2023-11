Del apasionado beso de Nicki Nicole y Peso Pluma al mega show de Becerra: Argentina arrasó en los Latin Grammy

La misma noche en que La Scaloneta vio perder su invicto futbolístico contra la Uruguay de Marcelo Bielsa, los artistas de la Argentina la rompieron en la 24° entrega de los Latin Grammy. Si bien no fue un criterio cuantitativo, en términos cualitativos BZRP se llevó -junto a Shakira- el premio a la Mejor Canción del Año por su recordada Music Sessions 53. Además, tuvo dos interpretaciones en vivo destacadas, al igual que María Becerra, quien conmovió al público con su potencia y estilo.

"No estoy acostumbrado a hablar, impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora. Muchísimas gracias", enarboló el joven nacido en Ramos Mejía, quien además por el tema se llevó el galardón de Mejor Canción Pop. "Esto se lo quiero dedicar a todos los pibes y pibas que están empezando, que vean que con muy poco se puede lograr mucho, en serio. ¡Y vamos Argentina, la concha de la lora!", exclamó arriba del escenario.

Bizarrap exhibiendo sus logros del Latin Grammy 2023

El joven de lentes y gorra no se olvidó de sus orígenes y lo dejó en claro en las palabras de agradecimiento que esgrimió: "Le quiero mandar un saludo y se lo quiero dedicar especialmente a los pibes de El Quinto Escalón y el Halabalusa, que fueron las raíces, de ahí salimos nosotros, de ahí salió Bizarrap".

Al mismo tiempo, y en la orientación rioplatense del comienzo de la nota, uno de los dos shows que brindó lo hizo con Milo J y la murga uruguaya Agarrate Catalina, que llenó con sus colores del carnaval de Montevideo todo el escenario, mientras tocaron la Bzrp Music Sessions, Vol. 57. La fusión de este estilo moderno urbano con la tradición candombera charrúa se impuso con elocuencia musical y con muchos usuarios sorprendidos por el logro en las redes sociales.

No fue el único sonido autóctono que se vio en el evento. También el tango tuvo su lugar con la interpretación que hizo Ariel Ardit de la Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, con la que ganaron el premio a Mejor Canción Urbana. La escenografía de bar porteño del barrio de La Boca, cargado de firuletes, generó una evidente inmersión artística.

La interpretación del hitazo con Shakira también arrancó con ella bailando tango, antes de meterse de lleno en su venganza musical a Gerard Piqué. Los aplausos masivos se duplicaron cuando se llevaron el premio más esperado por ella. Encima, la persona que le entregó a la colombiana la estatuilla no fue ni más ni menos que Sergio Ramos, histórico defensor del Real Madrid y rival de su ex pareja.

En la dedicatoria que hizo Shakira, también se ganó el apoyo de todo el público y los artistas presentes. "Se lo quiero dedicar a mis hijos Milán y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Así que estoy pensando en lo que está por venir, las canciones por escribir, las giras por hacer, el público con el que voy a compartir. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, sólo se recuerda el futuro", expresó. Los aplausos de sus dos retoños presentes, también se ganaron la foto.

Por otro lado, La Nena de Argentina, en un apretado y largo vestido, subió al escenario a hacer una interpretación muy potente de su hitazo Ojalá. Las luces, los violines en vivo y el corazón que le depositó a la acción artística la joven nacida en Quilmes, llevaron a que los aplausos copen el escenario de la ciudad española de Sevilla.

A la hora de la alfombra roja, también la celeste y blanca tuvo protagonismo. Es que la rosarina Nicki Nicole besó en público a su pareja, el cantante conocido como Peso Pluma. Mientras él llevaba un traje negro muy formal y moderno al mismo tiempo, la argentina tenía un engomado y escotado vestido rojo, muy parecido al de las bailarinas que estaban en el escenario cuando el mexicano cantó Ella Baila Sola junto a Eslabón Armado.

El outfit de Nicole, inclusive, fue motivo de análisis de los especialistas en moda. "Este sin dudas es uno de los looks que más me gustó. Este año fueron en general muy sport y más urbanos, y este es un vestido que está en el medio. Es para un tipo de gala así, que la ropa es más canchera. Está muy realizado, me encanta. No entiendo muy bien si es latex o un cuero simil latex, pero me encanta y me encanta el look en general, está muy bien", aseguró Javier Saiach. Por su parte, Jorge Rey también la reivindicó: "Para mí es un maniquí con esa textura vinílica tipo arnés, con ese corset súper que le calza espectacular. Es una tipología que para mí la favorece un montón y es tendencia".

Nicki Nicole, Peso Pluma y el beso en los Latin Grammy 2023

Otros ganadores argentinos fueron los de Quinteto Ástor Piazzolla, quienes se quedaron con el premio a Mejor Álbum de Tango por Operation Tango. Aunque la terna estaba compuesta por otros cuatro artistas blanquicelestes.

El Mejor Video Musical Versión Corta se lo llevó Nathy Peluso por el video Estás buenísimo. "Ustedes saben que yo creo en el teatro, creo en la ficción, me fascina el cine y para mi la música nos da la oportunidad de contar historias y plantearlas con imágenes. Este video fue un viaje emocional y un viaje cinematográfico, gracias a mis amigos que me ayudaron a llevarlo a cabo. Yo solo quería perseguir a un chabón por las calles de Nueva York y decirle que estaba buenísimo", contó al recibirlo.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Latin Grammy 2023.

"Esto es una emoción enorme, quiero agradecer primero a Dios y a mis hijos Brando y Vida", enunció Dante Spinetta tras alzar el premio a Mejor Canción Alternativa por El lado oscuro del corazón de su disco Mesa Dulce.