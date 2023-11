María Becerra fingió demencia y negó un enfrentamiento con Natti Natasha: "Con ella no hay problema"

Luego de que María Becerra hiciera pública la versión acerca de que había una mujer del ambiente musical que presionaba para que la bajen de los eventos y festivales, y de que esta idea hiciera eco apuntando a la dominicana Natti Natasha, ahora "La Nena de Argentina" salió a desmentir la supuesta rivalidad. "Eso es una completa fake news", aseguró.

La negativa a los rumores la brindó la chica nacida en Quilmes en el programa Primer Impacto de la cadena Univisión, cuando quien la entrevistaba fue taxativo al respecto al conflicto. "Eso lo aclaré el otro día en una historia. Porque habían dicho, se había inventado que ella era la persona que me bajaba de los festivales. Pero eso es una completa fake news. No es ella. Con ella no hay ningún problema", aseguró.

Natti Natasha y María Becerra en una imagen promocional del videoclip "Lokita" que grabaron juntas.

La hipótesis de la pelea había comenzado con la confesión que la mismísima Becerra lanzó en Soñé que volaba, el streaming de Olga que conduce Migue Granados. "¿Querés que lleve a mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra. O sacala del line-up a María Becerra, sino mi artista no va", aseguró sobre la mujer que no quería compartir escenarios con ella. "Me lo han hecho un montón de veces. Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. Le voy a tirar beef a lo loco. La canción va a ser un primer aviso y si me sigue rompiendo los huevos tiro la data", agregó en aquel entonces.

Días después los rumores los había dado por ciertos Juan Etchegoyen de Radio Mitre Live. "Me contaron desde las entrañas de la música que María Becerra se habría referido a Natti Natasha", validó. Allí el periodista afirmó que "Todo esto empieza en agosto, septiembre, del año pasado, cuando las cantantes hicieron un tema que se llamó Lokita".

"Según me han contado, no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas, me cuentan que todo ese trabajo se hizo en un clima de total incomodidad, de una tensión muy notoria, nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti, que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le dieron durante todo ese año a Becerra", informó Etchegoyen.

"No todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María, por parte de Natti. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival, o colaboración, pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella", agregó el especialista en espectáculos.

La cantante dominicana Natti Natasha.

Según Etchegoyen, La Nena de Argentina se enteró de esta situación hace seis meses "y por eso expone todo, porque está enojada con esta situación". Al respecto también se refirió en la entrevista la mismísima Becerra, quien hasta dio detalles de una versión totalmente contraria a la que brindó el de Radio Mitre. "No sé por qué se dijo también que en el set de grabación de Lokita, que es una canción que nosotras tenemos, había incomodidad, que estábamos mal. Nada que ver. Creo que hasta hay un backstage que fue grabado y subido", aseguró.

"Nosotras la pasamos increíble en el rodaje. Ella se vino a los pocos meses de tener a su beba, y estaba ahí con ella. Hizo un re esfuerzo para ir a la Argentina, para grabar el videoclip, practicamos la coreografía juntas. Fue todo impecable. Realmente no hay un problema entre nosotras dos, nos respetamos mucho, somos grandes colegas. No sé de dónde salió ese rumor, pero aclaro que no es cierto", insistió Becerra.