Del carpetazo viral contra La China a la furia del manager de Colapinto: "Todos cometemos errores"

Franco Colapinto y Eugenia "la China" Suárez fueron tendencia durante todo el fin de semana tras ser vistos paseando acaramelados a la salida de un popular restaurante de Madrid. La actriz de 32 años y el piloto de 21 generaron un debate sobre la diferencia de 11 años que existe entre ambos. Los usuarios también acusaron a la ex casi ángeles de siempre ir "detrás del chico del momento".

El video desencadenó una horda de críticas hacia los dos protagonistas y al equipo de Colapinto por "no cuidarlo" mientras se decide su futuro en Williams. Jamie Campbell-Walter, el representante del piloto, se manifestó en redes sociales sobre el hecho y se dirigió a las críticas que recibió el joven. "Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios", lanzó.

La respuesta del manager a los haters de su representado abrió otra polémica debido a que se refirió al encuentro de Colapinto y la China como un "error", que no se volvería a repetir. "Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después. Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos. Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen", cerró.

El furioso mensaje del manager de Colapinto

Tras las repercusiones que tuvo su encuentro, la China rompió el silencio a través de un mensaje con un periodista. "Te amo China, las que te critican mirando 'LAM' en pantuflas con un gordo deprimente al lado, deberían replantearse su vida", escribió Luis Corbacho en su cuenta de Instagram, etiquetándola. La actriz leyó el mensaje y escribió una contundente respuesta: "Yo soy feliz y no jodo a nadie", dejando en claro que no le importan las opiniones ajenas.

La China volvió el lunes al país

Después de estar en boca de todos, la ex Casi Ángeles regresó a Buenos Aires durante la noche del lunes: había sido invitada unos días a Ciudad de México para participar de un evento realizado por la exclusiva marca Carolina Herrera, donde también se volvió tendencia por mostrarse mascando chicle en la alfombra roja. Al terminar su estadía en México, la China tenía previsto regresar a Buenos Aires junto a su estilista, pero habría cambiado su vuelo para ir a Madrid a encontrarse con Colapinto. Finalmente, aterrizó en Ezeiza el lunes por la noche, luciendo sonriente ante las cámaras y dispuesta a sacarse fotos con sus fanáticas.

Carpetazo viral contra La China

En el marco del supuesto romance entre la China Suárez y Franco Colapinto, los protagonistas fueron tendencia todo el fin de semana, por lo que explotó en las redes sociales la captura de un archivo Excel, con el detalle de todas las relaciones conocidos de la actriz. Fue el domingo, luego de videos y todo tipo de versiones que vinculan a la actriz con el piloto de Fórmula 1, que un usuario de X compartió una hoja de Excel donde tiene todos los datos de las parejas de la China.

El carpetazo contra La China Suárez

Desde Cachete Sierra hasta Colapinto, pasando por romances conocidos como el de Benjamín Vicuña, hasta algunos noviazgos nunca confirmados, pero que contaron con todo tipo de trascendidos. "Con quién estuvo la China Suárez", dice la primera columna del cuadro, que enumera a parejas de la actriz, con diferentes detalles, como si hubo infidelidad y a quién afectó.