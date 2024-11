Yanina no aguantó y destrozó a a La China Suárez por su affaire con Colapinto: "Agarra la pij* que está de moda"

Durante el fin de semana, Eugenia "La China" Suárez y Franco Colapinto acapararon todas las miradas y se convirtieron en tendencia al ser vistos juntos saliendo de un exclusivo restaurante en Madrid, España- Las imágenes de ambos caminando por las calles de la ciudad rápidamente se viralizaron, desatando especulaciones sobre su relación y la diferencia de edad entre la actriz y el piloto, que tiene 11 años menos que ella. De hecho, el encuentro de la ex "Casi Ángeles" y el joven deportista generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Tanto buenos, como muy malos: la actriz fue víctima de aberrantes y feroces críticas por su amplio historial de noviazgos.

Mientras algunos se mostraron curiosos por la relación, otros cuestionaron a la China, acusándola de seguir a "el chico del momento". Sin embargo, la actriz no tardó en responder con un contundente mensaje que calmó las críticas. "Yo soy feliz y no jodo a nadie", aclaró Suárez, dejando claro que no le importan las opiniones ajenas. Lo cierto es que una de las críticas más contundentes que recibió la ex de Lauty Gram fue sin duda la de Yanina Latorre, quien a través de su programa en El Observador opinó con dureza: "Franco tiene la edad de mi hijo y mi hijo no está para salir con la China Suárez y con tres pendejos, que uno es de uno y otro es de otro".

Cabe destacar que La China tiene tres hijos: Rufina, de 11 años, fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, de 6 y 3 años, respectivamente. "Después ella se victimiza, pero sale con Lauty Gram, con Rusherking, todos chicos de 18, 19, 20 21, 22, 23... que están en la joda y que es lógico. Sí, todos se la quieren cog... porque es una bomba y porque van a contarle a los amigos ´me cog... a la China´, pero no por el interés de vos. Y otra, que le molesta es que se hable de su vida privada. ¿Para qué caminas por la Gran Vía con Colapinto?", disparó la panelista de LAM con crudeza.

Vale señalar que el restaurante donde Suárez y Colapinto fueron vistos es Los 33, un local que ganó popularidad por su propuesta gastronómica única. Con una cocina centrada en las brasas, un ambiente relajado y una excelente selección musical, Los 33 conquistó a los madrileños. Por este motivo, comer en Los 33 no es para nada barato. La carta ofrece platos sencillos pero elaborados con productos de calidad y preparados a la parrilla que van desde los 11 euros hasta los 42. Por ejemplo, las Anchoas de Santoña con brioche y mantequilla ahumada cuestan 11€ y Piparras a la brasa, 12€. Pero la entraña de Wagyu sale alrededor de 42€.

Finalmente, al final de su ácida opinión sobre La China, Yanina aseguró que siempre está detrás de la "pij... de moda". "Aparte tiene un tema. Me agarro siempre la pij... que todos quieran. Tiene un tema porque últimamente se agarra las pij... que todas las pibas quieren. No se sabe quién es Colapinto, pero ve la tele, todos los domingos subió, no sé, 10 millones de seguidores, está todo el mundo hablando de Colapinto y le tiró las perros a todas las periodistas. ¡Me lo coj...! ¿Rusherking está de moda? ¡Me lo cojo! Dios mío, clink caja, clink caja, clink caja..... Por Dios, que tiene un ramillete de de pij... jóvenes", cerró al hablar de la actriz.