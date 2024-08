Desentendimiento, cobardía y falta de códigos: Nico aseguró que estaban separados y Flor habló de "decepción"

El escándalo del momento, que salió a la luz tras el beso que se dieron en la pileta de un hotel uruguayo los ex GH Lucía Maidana y Nicolás Grosman, de novio en aquel momento con Florencia Regidor, tuvo un nuevo capítulo este lunes por la noche. Es que el joven dio la cara en redes sociales por primera vez tras la exposición pública de su infidelidad y, lejos de pedir perdón, sostuvo que estaban separados. Su ex, por su parte, reconoció estar "decepcionada" por cómo actuó el joven de Ramos Mejía.

"Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo. De hecho, a mí fue que me dijeron que ya no daba para más y que todo estaba terminado, incluso antes de que llegue a Uruguay", se defendió Nicolás en una historia de Instagram. "No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona", agregó, tras las repercusiones que hubo sobre su affaire con la salteña.

"Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron en la historia anterior es del jueves a las 15 hs, antes de todo. Como yo no soy una persona que miente, luego terminé aclarando lo que había pasado, que fue algo mínimo en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron", develó Grosman. "No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced, como si nada hubiera pasado. Por eso en mi comprensión todo estaba terminado", añadió.

Así dio la cara Nicolás Grosman tras serle infiel a Florencia Regidor con Lucía Maidana.

En los chats que expuso Nicolás se veía cómo Florencia le recriminaba ciertas actitudes a él. "Siempre al lado de...", protestó respecto a su cercanía con Lucía. "Me tenés la pija inflada. Tipo, no lo soporto más, en serio. Y lo que te dije en Instagram es posta. No estamos más juntos vos y yo a partir de hoy", sentenció la chica de Lomas de Zamora en la conversación. "Hay que fingir demencia y listo, como te dije una vez. Te la buscaste, tenés cero responsabilidad afectiva", cuestionó al final. "Bueno, mañana cuando venís hablamos. La foto que me mandaste no es verdad. La charla esa nunca existió", aseguró Grosman, en el chat que subió con su ahora ex pareja.

En ese sentido, Regidor no le perdonó la actitud que tuvo, tanto en la infidelidad, como cuando salió en las redes sociales a defenderse. "No sólo se escapa, sino expone chats privados cuando yo traté de no dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa. Nada más triste que la decepción", señaló Florencia.

Florencia Regidor habló de "decepción" tras la salida de Nicolás Grosman a desmentir que estaban en pareja.

"Porque es eso, no estoy enojada, estoy decepcionada. Desde el jueves a la tarde yo estando en Bariloche empecé a notar y la gente me contaba situaciones en las que claramente se notaba algo entre ellos. Por eso yo, llorando, le puse todos esos mensajes porque realmente no daba más. Me dijo que cuando llegue a Uruguay íbamos a hablar. Claramente en Uruguay, como se vio en redes, me recibió como si nada, me besó como si nada y me dijo que me amaba como si nada. Todo una mentira", describió la ex GH.

"No sólo fue una mentira, sino una falta de respeto. Tuve que soportar que se rieran de mí, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que estábamos todos cenando. Yo siempre pedí sinceridad, y siempre di lugar a que me fuera sincero. Me dijo que no supo manejar las cosas, yo lo entendí y valoré que me lo haya admitido", precisó Regidor, respecto a lo que sucedió en privado con su ex y no en redes sociales.

"Respeté y tomé su perdón, pero sin intentar seguir apostando a una relación donde la confianza está perdida. Tengo pruebas de todo lo que digo. No expondría chats privados con alguien que quise tanto, sigo manteniendo mi respeto. Repito, no es enojo, es una completa decepción. Gracias a todos por sus mensajes de amor, lo necesito mucho. Completa decepción", insistió al cerrar su posteo.