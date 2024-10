Desesperada, Elba Marcovecchio contó algo imperdonable sobre la familia Lanata: "Hoy mi hija no..."

Elba Marcovecchio está desesperada. La internación que lleva más de 100 días a Jorge Lanata sin poder tomar decisiones sobre su vida, la obligan a vivir una situación sin precedentes que trajo aparejada una guerra mediática y legal con sus hijas Lola y Bárbara.

En los últimos meses también se sumó contra ella la ex esposa de Lanata, Sara Stewart Brown que fue la que más duro pegó al inhabilitar a Marcovecchio a disponer sobre los bienes del periodista más polémico de Argentina.

Elba Marcovecchio tiene miedo de perder a Jorge Lanata

Sin embargo, lo que Marcovecchio no se había atrevido a contar es cómo afecta toda la situación a su propia familia. Es desde ese contexto en el que contó que su hija de 14 años está muy tomada por lo que les toca vivir .

En las afueras del hospital Italiano, la actual esposa de Lanata contó lo peor: "Hoy mi hija no fue al colegio. Es decir, no pudo ir al colegio porque está descompuesta y está mal", contó afectadísima y siguió: "La verdad que esto es muchísimo. Somos una familia ensamblada nosotros y mis hijos están sufriendo ".

Jorge Lanata y Sara Stewart Brown

De manera retórica se preguntó: "¿Por qué no tienen la sangre Lanata esos chicos no pueden sufrir?", dijo y agregó: "No tengo ni idea de qué hablen. Lo que sí tengo idea es que es asqueroso, asqueroso, lo que están haciendo con toda esta situación", expresó visiblemente enojada por el golpazo judicial que Lola, Bárbara y Sara interpusieron contra ella alegando que Jorge no está en condiciones de decidir por sí mismo el destino de sus bienes.

Así las cosas, Elba Marcovecchio dio más detalles sobre la situación que les toca vivir tanto a ella como a su hija: "Mi hija no pudo ir al colegio y tiene 14 años. Pero claro, es victimizarse. Es victimizarse decir que una criatura está sufriendo ¿Me entendés? ¿Y por qué?, dijo y dejó algo claro: "Lo único que me importa es Jorge. ¿Qué sabés qué? Me está esperando consciente, inconsciente, él me está esperando", contó muy angustiada haciendo referencia a su amado Jorge Lanata.