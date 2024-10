Doloroso último adiós de One Direction a Liam Payne: "Le contaré lo maravilloso que fue su padre"

El pasado martes 16 de octubre, el mundo del pop se paralizó tras el fallecimiento de Liam Payne, quien a sus 31 años cayó de un tercer piso de un hotel ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Con el correr de las horas las especulaciones y rumores aparecieron en redes sociales, esperando el mensaje de despedida de sus ex compañeros de One Direction.

Las fanáticas de la banda buscaron sin cesar las cuentas de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, en espera de un posteo sobre la muerte del quinto integrante. Sin embargo, el silencio era atormentador. Hasta que, poco a poco, fueron despidiéndose públicamente a quien llamaron su "hermano".

Liam Payne falleció tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo

Por su parte, Harry Styles, utilizó se hizo presente en su cuenta oficial de Instagram con una emotiva carta de despedida publicada junto a una imagen del cantante nacido en Wolverhampton, Reino Unido, durante la gira On The Road Again Tour, que encabezaron juntos por última vez: "Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam . Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y fue honor estar a su lado mientras lo hacía", así comenzó el descargo del cantante.

"Siempre extrañaré a mi querido amigo", agregó y luego el ex integrante de la banda británica-irlandesa se solidarizó con la familia de Liam Payne: " Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear, y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo lo hice", concluyó.

El mensaje de Harry Styles tras el fallecimiento de Liam Payne

A los pocos minutos, Louis Tomlinson siguió los pasos de Harry Styles: "Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida", escribió tras reconocer que se encontraba sumamente devastado.

El intérprete de Walls admitió que su amigo fue fundamental para One Direction, ya que componía las letras, ideaba los bailes y llegaba a los tonos más armoniosos para la banda. Luego, le prometió a su amigo fallecido que estará para su hijo siempre que sea necesario: "Quiero que sepas que, si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre".

Louis Tomlinson se despidió de su amigo con una promesa de por vida

" Te amo compañero . Descansa bien", culminó la carta abierta de Tomlinson. Quien preocupo a las fanáticas del grupo musical fue Niall Horan, ya que, con los mensajes de sus compañeros publicados, él siguió sin pronunciarse al respecto. Mucho más tarde, decidió romper el silencio: "Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que hemos tenido a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, me vienen a la mente a través de la tristeza", expresó.