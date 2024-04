Dolores Fonzi defendió al INCAA, apuntó contra Francella por su apoyo a Milei y aclaró: "No trabajaría con él"

Dolores Fonzi se sumó a la lista de artistas que cuestionaron abiertamente la opinión de Guillermo Francella sobre los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. Recordemos que si bien el mandatario ordenó cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para reubicar al personal y reasignar sus respectivas tareas, para el actor las medidas de brutal ajuste que tomó (y toma) el actual Gobierno "eran más que necesarias".

Semanas atrás, el protagonista de El encargado había brindado una entrevista donde no tuvo reparos en referirse a la gestión del líder de la Libertad Avanza (LLA). En ese sentido, evitó mencionar las constantes críticas del presidente hacia el ámbito cultural, pero aclaró: "Sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplieron taxativamente".

De esta manera, Francella se paró en la vereda de enfrente de artistas como Lali Espósito o Martha Argerich y manifestó que sigue "con la esperanza de que esto se modifique a favor del pueblo". "No pierdo las esperanzas. Después qué iba a suceder con la oposición y el DNU, se sabía que iba a haber contrastes. En cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", analizó el ex Casados con hijos y reafirmó su compromiso con el gobierno libertario.

Guillermo Francella.

Julieta Zylberberg fue la primera en salirle con los tapones de punta por sus dichos sobre el mandatario libertario. "Que indignación, toda una comunidad luchando para no ser arrasada, y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anti cultura, anti todo, negacionista... papelón", remarcó la actriz en su cuenta de X, aunque prefirió no mencionar directamente a Francella. También tomó la palabra Érica Rivas, quien no dudó tampoco en cruzar a su ex compañero de Casados con hijos.

Consultada al respecto, la actriz que le dio vida a María Elena sostuvo: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo. Solamente puedo decir esto. No me sorprende. Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor. Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor"

Luego hicieron lo propio Esteban Lamothe y Pablo Echarri. "A Francella lo respeto como actor, sé que es un gran actor, una eminencia... Francella es la argentinidad, es popular. La gente lo ama. O sea que no sólo debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria sino que además, tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene", había manifestado el ex protagonista de El marginal.

Además, la pareja de, justamente, Julieta Zylberberg, agregó: "Yo creo que es muy fácil desde tu departamento... No sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir 'esperemos'. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado...".

El posteo de Fonzi en apoyo al INCAA

Y sentenció: "Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso". Otro artista que alzó la voz contra Guillermo fue Echarri, quien públicamente se mostró "espantado" y "angustiado" por los dichos de Francella. "Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción", declaró.

Haciendo hincapié en la opinión de Francella, el actor cerró: "No me extraña la postura de Guillermo. Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar. Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad"

Lo cierto es que Fonzi fue la última en sumarse a esta lista de críticos para con Guillermo que crece día a día. "No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no sé si está bueno", sostuvo la directora de Blondi en diálogo con Intrusos. "Nancy Dupláa fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí", sumó.

Francella trabajando para Netflix.

En ese sentido, también descartó toda posibilidad de compartir algún proyecto con Francella debido a sus diferencias ideológicas. "No... Como directora, no (trabajaría con él). Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no sé qué puedo hacer. Nada", lanzó. Horas más tarde y al enterarse del desmantelamiento del INCAA, la actriz salió en defensa del organismo a través de sus redes sociales.

Sin ir más lejos, realizó en su cuenta de Instagram un posteo que minutos más tarde fue replicado por Ricardo Darín. "El cine argentino además de ser cultura e identidad es una industria que genera miles de puestos de trabajo, que le da prestigio y dinero al país, que nos une como sociedad. El cine argentino es cine y es Argentina, no podemos permitir que la ignorancia, la indiferencia y el odio nos destruyan. Marchemos", escribió Dolores.