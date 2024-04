Piqué puso incómoda a María Becerra y ninguneó a Latinoamérica: "La gente esperaba Barcelona, ¿pero Bolivia? ¡Joder!"

Cuando parecía que Gerard Piqué se había hecho a un lado de las polémicas, volvió a estar en el ojo de la tormenta a raíz de una conversación que mantuvo con María Becerra y un comentario extra xenófobo que lo volvió a dejar mal parado con el mundo. Un detalle no menor es que no es la primera vez que el ex futbolista del Barcelona pronuncia dichos discriminatorios contra los habitantes de Latinoamérica y que tiene que ser socorrido por sus compañeros para que la situación no empeore.

Gerard Piqué tuvo un comentario desafortunado con respecto a Latinoamérica.

Todo sucedió porque "La Nena de Argentina" acudió a la presentación de la Kings League -la liga de fútbol 7 con sede principal en Barcelona creada por Piqué en 2022- que realizó el ex futbolista en España y además de brindar una entrevista, dialogar, debatir y presentar su nueva canción "Imán", contó qué le depara su futuro en cuanto a lo artístico y principalmente la gira de shows, sabiendo que está en el pico más alto de su carrera musical.

Fue justo en ese momento en que se produjo el entredicho que dejó sorprendidos a los presentes y que generó la incomodidad e inmediata reacción no sólo de María Becerra, sino también de los compañeros del ex marido de Shakira que también estaban presentes en la mesa. En ese momento, la oriunda de Quilmes se encontraba hablando sobre su presente musical y la vida de sueños que está viviendo. Es que hace tan sólo un mes se convirtió en la primera artista argentina femenina en realizar un show en el estadio Más Monumental, agotando las localidades de las dos funciones que dispuso. Esto quiere decir que 160 mil personas asistieron a verla.

María Becerra agregó el sol de la bandera Argentina en la escenografía de su show.

Como si eso fuera poco, se tomó unas mini vacaciones en las sierras de Córdoba con su pareja, J Rei, y luego de eso viajó a Madrid a realizar un video junto a estrellas internacionales. Pero eso no fue todo. De allí se dirigió hacia Estados Unidos para estar presente en el festival de música "Choachella" cantando el reconocido hit que tiene con J Balvin, lo cual también marcó un antes y un después en su carrera.

Pero la desafortunada frase de Piqué llegó justo en el mismo instante en el cual Becerra se mostraba totalmente feliz y relajada hablando sobre su gira internacional. En ese momento, uno de los conductores le consultó cuáles serán los próximos shows que hará en medio de su gira por todo el mundo y la ex novia de Rusherking respondió: "Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows".

María Becerra tendrá una gira internacional por afrontar.

Becerra no terminó de completar la frase que rápidamente fue interrumpida por una carcajada sarcástica e indisimulable de Piqué, que además de llamar la atención, también lanzó: "Joder, a ver quién va a Bolivia". El resto de los presentes también atinaron a tomarlo con gracia, aunque La Nena de Argentina, a su manera, remó el momento para que no sea aún más desafortunado. "Se ríe...", comentó ella de manera incómoda y agregó: "Nos está viendo gente de todos lados".

Pero mientras el resto de los conductores presentes intentaba proseguir con la entrevista, hablando todos a la vez, Piqué volvió a quedar en offside al dar una insólita explicación de lo que quiso decir en referencia al país latinoamericano. Esto sin lugar a dudas rompió con todo el clima "agradable" de la entrevista y generó un masivo repudio contra el ex defensor en las redes sociales. "La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, ¿Bolivia? ¡Joder!"

Sus propios compañeros no se mostraron a favor de aquel comentario y se lo hicieron notar porque rápidamente se formó una especie de silencio del cual fue casi imposible salir. Incluso, los que estaban presentes le preguntaron sobre lo que estaba diciendo, asegurando que estaba mal referirse de esa manera al país gobernado por Luis Arce Catacora y algunos otros le manifestaron que "estropeó" la lujosa entrevista que estaban haciendo.

No es la primera vez que Piqué tiene comentarios desagradables en relación a Latinoamérica, ya que hace un año tuvo repudiables dichos contra Shakira en medio de su escandalosa separación. Incluso, la propia cantante se defendió en sus redes, remarcando orgullosamente sus orígenes.

"Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi ex pareja es latinoamericana, no sabés lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles!", había asegurado Piqué en una entrevista con el periodista Gerard Romero cuando le consultaron de qué manera tomó todo lo que le tocó vivir luego de que la colombiana expusiera su relación a través de una canción con Bizarrap.

Shakira y Piqué se separaron en 2022

En ese sentido, siguió: "No me importa nada... porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto".

Si bien las críticas de todos aquellos que habitan Latinoamérica no tardaron en llegar, Shakira se hizo eco de los dichos de su ex y a través de su cuenta oficial X -ex Twitter-, escribió: "Orgullosa de ser latinoamericana". Junto al mensaje, agregó todas las banderas de los países que pertenecen a esta parte del mundo.