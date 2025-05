¿Ego de Lizy u otra campaña de Granados para difundir Olga? Tagliani y su "enojo" con la producción del stream

La viralización a través del escándalo es uno de los métodos más efectivos de instalarse en estos tiempos de redes sociales y streaming que se atraviesan. Es por eso que el reciente video de Lizy Tagliani enojada con sus productores de Olga, en el programa que conduce allí, es difícil de creer. No pasa por una cuestión de la veracidad de la figura, sino por los antecedentes de Migue Granados, quien semanas atrás montó una discusión por el uso de bots con su competidora Luzu TV, desde donde lo desmintieron.

"¿Dónde está el pibe este, Alejandro el productor? O vos, nene. Lautaro vos. Pongámonos de acuerdo: ¿Qué entienden ustedes por 'la peluquería funciona en paralelo'? Que lo hablamos 700 veces", protestó Tagliani al aire de Olga. "Que mientras vos cortás el pelo, acá se desarrolla algún contenido", le contestó desde el control Lautaro, uno de sus productores. "¿Y dónde verga estoy apareciendo yo cortando el pelo?", añadió Lizy.

El nivel de agresividad de la integrante de La Peña de Morfi pareció desconocido al perfil que suele cultivar ella. "Vamos y volvemos con las imágenes que están pasando allá y que están pasando acá", le explicó el productor. "No, no. Las dos cosas en paralelo", exigió ella. "¿En pantalla dividida?", volvió a consultar Lautaro.

Esto pareció irritar sobremanera a Tagliani, quien enseguida comenzó a preguntar dónde estaba "el pibe". "¿Para qué nos encontraremos todos los días media hora para charlar al pedo?", reprochó la conductora. "No, no me parece al pedo", se defendió el trabajador de prensa. "Lo podemos hacer desde ahora", sumó enseguida.

Migue Granados y Nico Occhiato

"Pero hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora, nene. Date cuenta", continuó Tagliani en su enojo. "No había entendido lo de la mitad y mitad", se excusó el productor. "Pero, ¿hace cuánto empezamos? 10 de marzo", señaló Lizy. La discusión siguió y finalizó con una protesta mucho más directa de la peluquera, cuando remarcó que fallaron a lo que hablan de forma cotidiana con la producción. "Si no no vengo, estoy trabajando gratis al pedo", completó Tagliani.

Nico Occhiato expuso los números de Luzu TV para demostrar los envíos de bots que les hacen para "ensuciarlos".

Semanas atrás, Granados había lanzado una provocación contra Nicolás Occhiato, CEO de Luzu TV, quien había expuesto cómo le enviaban bots para mejorar su audiencia, cuando desde su canal no necesitan de eso para competir. En ese ida y vuelta, el humorista manifestó sus sospechas públicas sobre lo ocurrido, deslizando que Olga era vencida por su competencia por el uso de estas maniobras fraudulentas.

En ese sentido, Occhiato compartió un video en el que Granados se preguntaba los límites de la competencia laboral, bajo la metáfora de tirarle una cucaracha al restaurante con el que disputa clientes para que se lo cierren, y hasta avaló ese tipo de actitudes para salir vencedor. La dinámica de Tagliani como conductora y compañera está lejos de las actitudes que viralizaron desde Olga. Si bien no se puede confirmar que sea otra situación para buscar la viralización y el crecimiento, es un hecho que no hay antecedentes de ese tipo en la carrera de Tagliani.