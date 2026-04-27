El amor en tiempos de redes sociales: humor, pantallas y vínculos rotos, los dilemas del romance digital sobre el escenario

En tiempos donde un "fueguito", un like y la distancia moldean los vínculos, "¿Para qué me lo decís?", la obra dirigida por Martín Goldber y protagonizada por Mar Cosca, James Cowan y Nicolás Etchebarne, exhibe desde el humor las dificultades para relacionarse en tiempos donde las pantallas del celular ocupan un rol central en nuestras vidas. "Son situaciones cotidianas que creo que le pasa a todo el mundo", expresa Etchebarne y Cowan profundiza sobre la cuestión: "Es una comedia del cotidiano digamos, de típicos vínculos de hoy en día, cómo la tecnología también toma cierto protagonismo en los vínculos, o sea, es un amigo que vive afuera, le pide consejos a otra que se acaba de separar y bueno, cómo esos vínculos se van de repente mezclando y bueno, pasan...".

"Es una comedia del cotidiano, de típicos vínculos de hoy en día. Un amigo que vive afuera le pide consejos a otra que se acaba de separar. Hay un pedido muy extraño de por medio que hace que todo explote por los aires", adelantó Cowan, cuidándose de no revelar spoilers. Etchebarne sumó que la obra interpela directamente a las generaciones de entre 20 y 30 años: "Hablamos de cómo nos vinculamos hoy... el fueguito, el like, la soltería. Son situaciones donde la gente se va a sentir muy reflejada"

Uno de los puntos en los que hicieron hincapié los actores es en el arduo trabajo de composición de personajes que vienen realizando desde febrero. Aunque el público los asocia con sus videos cortos de humor en redes, en esta oportunidad buscan demostrar sus credenciales actorales.

"¿Para qué me lo decís?": la comedia que expone el caos amoroso de la era del like

No son sus alter egos de internet: Aclaran que, aunque sus personajes en la obra llevan sus nombres (Damián y Luciano), no interpretan a los personajes de sus conocidos sketches, y así lo remarcó Nicolás: "Es importante comunicar que la obra es una obra digamos de texto, una comedia en la cual no somos el gordo y el flako, somos dos personajes distintos, actores, que estamos interpretando como bien dijo él cosas del cotidiano y demás, pero no somos el flako ni el gordo, es algo distinto, por eso nos divierte que la gente, nuestra comunidad y la comunidad de Mar vengan a ver que estamos actuando y no estamos haciendo sketches de 'El Gordo y Flako'".

Juntos destacaron la incorporación de Mar Cosca, asegurando que se acopló perfectamente a su dinámica de humor y que "la está rompiendo toda". Por su parte, James no escatimó en elogios para su compañera: "se sumó al toque a nuestra dinámica de saber romper las pelotas, de hinchar, de hinchar, hinchar, hinchar y al toque se sumó y la verdad que hacemos un equipo bárbaro. Yo creo que nos supimos aggiornar muy bien y los tres manejamos un mismo tipo de humor y un mismo tipo de timing, así que se ve bastante reflejado por suerte en la obra".

"¿Para qué me lo decís?": la comedia que expone el caos amoroso de la era del like

En un contexto social que el elenco describió como "difícil" y cargado de "quilombo", la reflexión sobre el rol de las artes escénicas tomó un lugar casi terapéutico. Para James y Nicolás, el teatro no es solo una salida laboral, sino una experiencia de resistencia cultural. Etchebarne enfatizó que, a diferencia del contenido audiovisual que se consume de forma pasiva en una pantalla, el teatro se "vive en carne propia". Destacó que el "boca en boca" sigue siendo la moneda más valiosa de la calle Corrientes, validando el esfuerzo de meses de ensayo y dedicación. Cowan, por su parte, definió la obra como el plan ideal para "despejarse": "Es una hora y diez para sentarse, disfrutar y reírse. Entre tantas opciones que hay en Argentina, creemos que elegir el teatro es elegir conectarse con algo real".

"¿Para qué me lo decís?": la comedia que expone el caos amoroso de la era del like

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando los actores se detuvieron a rendir homenaje a la figura de Luis Brandoni, a quien afectuosamente llamaron "El Beto". La mención no fue casual; el elenco utilizó las palabras del icónico actor para reafirmar su compromiso con la obra. Nicolás recordó una de las máximas que Brandoni solía defender con orgullo: "Que Buenos Aires es la tercera capital mundial del teatro" (detrás de Londres y Nueva York). "Él dijo que lo más importante que tiene el país, y que Buenos Aires es la tercera capital del teatro, es nuestra cultura teatral; eso es lo más importante que tenemos para mostrar a los de afuera", reflexionó Etchebarne, reafirmando que el teatro no es solo entretenimiento, sino la carta de presentación más sólida de nuestra identidad nacional.

La entrevista también dejó espacio para la reflexión profunda sobre el rol del arte en tiempos complejos y la irrupción de las nuevas tecnologías. Ante la pregunta sobre si el streaming y la Inteligencia Artificial están desplazando a las disciplinas tradicionales, el elenco se mostró notablemente optimista respecto al futuro de las artes escénicas. "Creo que hoy en día estamos demasiado estimulados y recibiendo demasiada información de la tecnología. Ver a una persona real, de carne y hueso haciendo arte, va a ser cada vez más valorado", reflexionó Cowan. Por su parte, Etchebarne coincidió en que el verdadero valor del teatro radica en la presencia física: "Tiene mucho valor ver a gente interactuando, poniendo el cuerpo y el laburo por detrás, y que no sea todo a través de una pantalla".

"¿Para qué me lo decís?": la comedia que expone el caos amoroso de la era del like

La cita con el humor ya tiene fecha y lugar confirmados: el gran estreno de "¿Para qué me lo decís?" será este viernes 1 de mayo a las 20:00 horas en el emblemático Teatro Premier. Las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet, aunque los actores advirtieron que quedan muy pocas localidades para la función de apertura y recomendaron estar atentos a sus redes sociales, donde próximamente anunciarán una segunda fecha para quienes no lleguen a esta primera función.