El Chino Darín se sumó a la guerra contra Milei: "Lo que más me asusta son las formas"

Las constantes y furiosas críticas del presidente Javier Milei hacia el mundo de la cultura encendieron una mechas difícil de apagar y le generaron al mandatario una gran variedad de frentes abiertos. Semanas atrás, el líder de La Libertad Avanza (LLA) había revindicado su postura contra "una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos". "La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral", había señalado.

El Chino Darín

Todo esto, a partir de sus críticas a las figuras del espectáculo que actúan en festivales y se pronuncian en su contra, como son los casos de Lali Espósito y Dillom. De hecho, el jefe de Estado se refirió a la cantante como "Lali Depósito" y la acusó de cobrar dinero de varios gobierno. Incluso, le terminó echando la culpa a la propia cantante de generar este embrollo: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa".

Por estas acusaciones y otras que ya no vale la pena ni mencionar, actores y actrices, el mundo de la música, amigos e internautas salieron a bancar a la reina del pop argentino y a diferenciarse del gobierno libertario. Y en las últimas horas, el Chino Darín se metió en terreno político y lanzó duras críticas contra el presidente Milei.

Fue durante la reciente entrevista que brindó al medio español GQ, en la que remarcó que no le gustan algunas actitudes del libertario. "Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que sucedió es que asumió el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto", opinó el actor. Y puntualizó: "No juzgo su ideología, pero sí el devenir de los acontecimientos".

Javier Milei en el Congreso

Por otra parte, el hijo de Ricardo Darín lamentó el impacto que podría tener si se aprueba la Ley Ómnibus en su ámbito laboral. "Han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre", alertó.

Recordemos que el proyecto "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" incluía modificaciones en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y buscaba derogar el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes. El capítulo 3 de la ley ómnibus dedicaba un apartado para hablar de la Cultura y plantea modificaciones en el INCAA.

Con la ley, el gobierno de Milei buscaba modificar la Ley de Cine 17.741 y uno de los mayores puntos de cambio estaba puesto en la forma de financiamiento -a la fuente de recaudación del impuesto del 10% a las entradas que pagan los espectadores se le sumarán partidas del Presupuesto Nacional, a pesar de que ya no contará con el 25% de lo percibido por el Comité Federal de Radiodifusión- y de dar subsidios a las producciones nacionales o coproducciones.

Al mismo tiempo, los subsidios no podían ser de más del 50% del costo de la producción total del proyecto y se mantiene la obligación de tener una Cinemateca Nacional aunque se quita de la lista a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Por otra parte, la ley ómnibus buscaba derogar las leyes 26.801 y 24.800, las cuales crearon el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, eliminando por completo las instituciones.

Ley Bases

En este contexto fue que El Chino remarcó que el presidente de la Nación tampoco logró cumplir con muchas de las promesas que lo llevaron a la Casa Rosada: "Prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina, con la situación de la que veníamos, y hasta ahora no hizo nada de lo que dijo en campaña".

Ricardo Darin y El Chino

Y cerró: "Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Puedes estar de acuerdo, pero si tu discurso es 'matemos a los que piensan distinto', a mí ya no me tienes. Es como 'Plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí'. Eso es discurso del odio, aunque no esté encorsetado en cuestiones como, por ejemplo, el racismo. Es una cuestión ideológica. Somos países con historia y es peligroso prender esa mecha".