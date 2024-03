Los 7 puntos con los que Kicillof le respondió a Milei y su llamado al "Pacto de Mayo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tenía previsto hablar el viernes 1 de marzo, pero luego de que el presidente Javier Milei anunciara que si discurso iba a ser a las 21, decidió postergarlo hasta el día de hoy para poder responder a todas las críticas y los anuncios que haría el libertario.

En la apertura de sesiones de la provincia, el gobernador le respondió de forma directa al cuestionado llamado al diálogo del presidente libertario, denominado como "Pacto de Mayo". En contraposición, el Kicillof también expuso los diez puntos

"Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política: aprueben las leyes y recibirán los recursos que ilegalmente se cortaron. Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para 30 reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing... arranquen nomás si no llegamos", anticipó.

Los 7 puntos que Kicillof le planteó a Milei

"Que quede claro: estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios para seguir reclamando con firmeza algunos puntos concretos con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán", arrancó.

La inmediata reactivación de las obras públicas frenadas caprichosamente que afectan la vida de los 135 municipios. El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente birlados a las provincias. La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes y los fondos para las universidades y el transporte. La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores y los medicamentos que se interrumpieron de manera tan insensible como incomprensible. La derogación del DNU ilegal, anticonstitucional según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando. El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y que favorece únicamente al narcotráfico. El dragado del Canal Magdalena y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en Malvinas.

"Nuestro pacto es con el Pueblo, nuestro pacto es con la Patria y nunca lo vamos a traicionar. En sus primeros 90 días como presidente ha quedado en evidencia que este gobierno nacional promueve la degradación, la desintegración y la descomposición".

"Pocas semanas atrás el Presidente voló a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador en el que expuso un discurso absolutamente alejado de la realidad argentina. En su alocución dijo que Occidente está en peligro. Lo que está en peligro es la unidad nacional: así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo la unidad nacional. Presidente: no queremos ser Irlanda, ¡queremos seguir siendo Argentina!".

Kicillof en la apertura de asambleas legislativas.

"Los problemas no se solucionan con motosierra. El presidente debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo", dijo el gobernador.

"Nosotros tenemos voluntad de transformar. Pero eso no implica saltar al abismo o experimentar con recetas anacrónicas, importadas o fracasadas. Los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Hacen falta más derechos, hace falta más Estado. La sociedad reclama por más escuela pública, por más cloaca y por más asfalto. Nunca menos. Siempre más", dijo Kicillof.

El mandatario bonaerense se refirió a la gestión del presidente Milei como "criminal" por la cantidad de medidas que se anunciaron en tan solo tres meses y que hunden en la pobreza a los 40 millones de argentinos. En este sentido, resaltó: "En el vértigo de menos de tres meses de Gobierno, queda en evidencia que las propuestas que ganaron no nos conducen a un mayor alivio económico. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen: el ajuste solo produce dolor, desigualdad. Nunca el ajuste es inevitable. El sufrimiento de los que ya sufren no es la solución a nuestros problemas. No negamos las dificultades que tiene el Gobierno. Pero los más vulnerables no pueden hacer el sacrificio por ellos".

"En campaña, Milei dijo que el ajuste era a la política. Y los únicos perjudicados ahora son las pymes, los trabajadores y quienes menos tienen. Desde que el Gobierno comenzó con su plan, el deterioro de nuestro país ha avanzado. Intentan enmascarar la realidad con falsas esperanzas como luz al final del túnel, lucha contra una casta y segundo semestre. Pero la realidad es otra. Eso no es más que una enorme redistribución para los que más tienen", resaltó Kicillof.

Además, aseguró que los recortes que llevó a cabo el presidente lo hicieron desertar en sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales e irrenunciables. Para el gobernador bonaerense, achicar el Estado es, directamente, desintegrarlo. "Por más que crea que es portador de un mandato divino, el artículo 1 de la Constitución, inspirado en las ideas de Alberdi, dice que la Argentina adopta la forma republicana, representativa y federal", resaltó.

Axel Kicillof.

"Disolver el Estado es un objetivo puro y exclusivo del anarcocapitalismo que él mismo pregona. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural", aseveró el mandatario bonaerense.

En cuanto a la disputa con las provincias, el dirigente peronista dijo que es necesario respetar los proyectos que eligieron los bonaerenses (tanto de intendentes como de gobernador), al tiempo que insistió: "él fue elegido como Presidente bajo los mismos mecanismos que definieron el resto de los liderazgos. Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos. Eso implica cumplir con las leyes y las normas, y dejar de amenazar a los gobernadores para que aprueben sus leyes, que lastiman los intereses de las provincias".

"La próxima desgracia que llega inexorablemente es la recesión, que ya se empieza a observar en menos de tres meses: despidos en la construcción, despidos en el comercio, suspensiones y despidos en la industria; cierre de empresas y de negocios. Este efecto ya está entre nosotros", se lamentó Kicillof.

"Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos" aseguró, al tiempo que remarcó que no está dispuesto a dar el brazo a torcer frente a las constantes chicanas de los dirigentes libertarios.

"El gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el gobierno nacional", dijo.

Con respecto a los dichos del Jefe de Estado en el Parlamento el pasado viernes, Kicillof fue tajante: "Milei ha dicho varias veces que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que después, según él, el país "se jodió", porqué según Milei se implementó entonces "el modelo de la casta", es decir, el Estado se creó para favorecer a los políticos, se aplicó la justicia social que es en realidad un robo porqué les quita a algunos a la fuerza para darle a otros y se comenzó con la inflación producto del déficit cubierto con emisión. Todo esto, todo, es un disparate".

Sin embargo, el gobernador bonaerense, en su discurso, no olvidó la memoria de la Argentina y recalcó el esfuerzo de los organismos sociales y sobre todo, la investidura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al resaltar que aún hoy se pueden respirar los 40 años de democracia.

El discurso de Axel Kicillof fue duro contra Milei.

"La democracia no es un teorema, no es el Teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero; la democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con memoria, verdad y justicia: ¡Gracias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo!, ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!", expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Con respecto a su gestión, Kicillof enumeró el crecimiento de las escuelas, la seguridad y la cobertura médica durante la pandemia, pero resaltó también que hay mucho por lo que debe trabajar: "Mientras Milei abandona la perspectiva de género, en nuestra provincia seguiremos ampliando derechos y reduciendo inequidades con programas como "Comunidades sin Violencia", trabajando junto a los municipios para erradicar las violencias, y promover la autonomía de mujeres y diversidades", dijo.