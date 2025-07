Tronco Figliuolo pasó su peor momento al aire ante las amenazas de Karina Milei: "Viví el frío del Jefe"

Desde que personajes como Karina y Javier Milei irrumpieron en el escenario político argentino, todo parece sacado de un extraño cuento de ciencia ficción. La última entrevista que protagonizaron los hermanitos que manejan el Ejecutivo fue realmente disonante: llevaron a un perro Mastín Napolitano a los estudios de Neura y todo escaló hasta niveles insospechados.

En medio de la cruzada de discursos de odio contra el periodismo pero sobre todo contra la periodista Julia Mengolini -a quien le inventaron con inteligencia artificial videos, cartas documentos y hasta audios donde suopuestamente recdnocía una relación insestuosa con su hermano- el presidente decidió cantar vale cuatro y demostrar que lo de sus perros en la Quinta de Olivos no es mentira.

Karina Milei y el supuesto Conan

Así las cosas, llegó acompañado por el can gigante, su hermana y la cosplayer y diputada Lilia Lemoine que hicieron del momento que combinaba en aportes iguales la épica y la bizarreada. La entrevista la llevó adelante con mucho cuidado -y casi sin disimular el miedo profundo- el periodista Sergio "Tronco" Figliuolo le siguió el juego a los hermanos Milei.

Tanto Lilia como Milei y el mismísimo periodista tuvieron mamelucos de YPF para la entrevista en la que se brindaron pocas definiciones políticas. Sin embargo, el momento más álgido de la entrevista fue cuando "El Jefe" abrió la boca.

Karina Milei en Neura

"Ya demasiado demasiado que me hayas traído a eso, demasiado que hayan venido, demasiado. No, eso no, eso no, Conan. Conan. Esa cosa, esa cosa gigante. Conan. Esa cosa hermosa . Qué locura", dijo el periodista con tono de admiración y amor impostadas.

Esto mismo fue lo que sacó a Karina de sus casillas y, casi en tono de advertencia contó una anécdota que dejó perplejo a Tronco: "Mira, yo te voy a contar algo", dijo misteriosa y siguió: "Cuando cuando nosotros estábamos armando el tema de la asunción (de Javier MIlei) yo tenía un montón de gente que trabajaba y vino una persona y me dijo -teníamos idea de llevarlo a Conan y después dijimos, bueno, hay que ver con los caballos, ¿viste? Que quizás se ponían nervioso, no- y la persona vino un día y me dijo, ' ¿Dónde querés poner esa cosa? '", relató la lúgubre voz de Karina.

Karina Milei

La anécdota siguió: "Cuando me dijo, '¿Dónde querés poner esa cosa?' le dije, ' Vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo '", expresó con tono locuaz con una fría firmeza que dejó impávido al conductor de Neura: "Así que por eso te digo, cuando me dijo, '¿Dónde querés poner esa cosa?', yo digo, '¿De qué me hablan?'".

Acto seguido, Figliuolo casi se hace pis encima: "No, no. Déjame volver, cosa hermosa. No me hagan, no, no me hagan esto. No. No, porque me contó que echaron a uno de una reunión porque le dijo cosa", dijo mientras Javier MIlei pululaba por el estudio cual si fuera un niño. Karina lo interrumpió y aclaró: "No, de la reunión no. De la reunión no. Lo echamos. Nunca más volvió. No es que de la reunión".

Karina Milei - Sergio "Tronco" Figliuolo

Tronco volvió a pedir disculpas casi de rodillas: "No, pero pará, si fue despectivo, perdón. No, la ¿El presidente cuenta? no escuche Era para para aclarar aclarar nada más No, no, bueno. Eh, no, no. Aparte, mira lo que estamos haciendo. No, no, no, no me hagan sentir temor", dijo.

En la misma línea, Sergio "Tronco" Figliuolo espetó: "No me hagan... mirá, viví lo que vos decís del temor, el frío del Jefe. El frío del Jefe. Eh, no, es una locura, en serio, una locura, una locura que haya venido. Mirá lo que es, no me lo puedo creer.", dijo el periodista de Neura en mención al perrito que había llevado Javier Milei y que Karina cuida casi con recelo.