El detrás del calvario que sufrió Nicole Neumann a manos de su mamá: "La obligaba meterse pastillas"

Nicole Neumann tiene una vida de exposición pública desde los 12 años, cuando comenzó a trabajar de modelo. Hoy con 43, y embarazada de su primer hijo varón -fruto de su relación con Manu Urcera-, volvió a romper el silencio respecto a lo más cruento de aquellos años: la explotación laboral e infantil que sufrió por parte de su madre, Claudia Neumann, razón por la cual a sus 18 se independizó. Además, Yanina Latorre también aportó información que describe de pies a cabeza a quien fue la manager de la ex de Fabián Cubero desde que tenía 15. Sin filtro, la panelista la colocó como una "alcohólica" que le robó "a varios de su familia".

Todo comenzó con la aparición de la madre de Nicole en Socios del Espectáculo, en donde repasó parte de aquellos años y cómo quedó la relación entre ambas. "Me convencieron de hablar porque ya no hay nada que proteger, somos todos grandes y si vos tenés la necesidad de seguir tirando miércoles para todos lados, tenés un problema. Yo nunca tuve nada, cuando tuve un departamento es porque me lo compró mi padre", lanzó allí la progenitora, consultada sobre las acusaciones en su contra.

"Yo ya solté, fueron demasiados años. Uno se queda callada porque piensa 'pobre, se le va a pasar, tiene hijas, tampoco por mis nietas quiero que sea todo un quilombo', pero 43 años, va a tener un hijo, ¿y tiene que seguir jodiendo con esto? Porque lo hace por joder", acusó Claudia. "Le diría que disfrute la vida, que deje vivir al resto en paz y que sea feliz. Va a tener el hijo varón que quería, que deje de joder al resto, empezando por mí. Si no me nombra más estaría genial", fueron algunas de sus palabras.

Consultada sobre esta reaparición pública en un móvil de LAM, Nicole remarcó que trabaja desde sus 12 años y que nunca necesitó "hablar de nadie". "No me interesa entrar en el barro de nadie, estoy en un gran momento de amor, que tengo que estar en paz. Así que todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria, de mis lolas y ahora mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos", sostuvo la modelo.

Y agregó: "Hay capítulos que los tengo muy trabajados, de muchos años, muy cerrados, hay cosas para las que ya no hay lugar". Mientras que su madre había asegurado que "todo lo que dijo es mentira" y que para acompañar al modelaje de su hija debió dejar su carrera de psicóloga y las clases que daba en la Universidad de Belgrano. "Y a partir de los 15 sí fui su representante y cobraba una comisión, es lógico, e igual cobraba mucho menos que otros representantes", reveló.

"Yo era muy chiquita, imaginate que no tomaba esas decisiones. Yo tenía mi representante Pancho Dotto, después como se dieron las cosas fueron decisiones de los adultos, pero entiendo que podría haber seguido trabajando con él", contestó Nicole consultada sobre el tema. "Hay cosas que son sumamente esperables, y ni me detengo, pasé la página a un montón de cosas, tengo otra vida, super linda, muchas cosas que agradecer. Tengo un montón de gente que me acompaña, que han sido parte de mi vida desde muy chiquita, que eran amigas de mi madre, que hoy son como tías, segundas mamás", confesó.

Otro de los temas fue el reencuentro con su padre biológico, a quien conoció a sus 18 años y tras romper lazos con su mamá. "Qué suerte que haya aparecido después de 17 años, lo malo es que le contó historias siniestras de nuestra separación que ella eligió creerle", denunció Claudia. "Cada uno cree lo que quiere, tampoco pretendo convencer a nadie de nada. Yo vivo en mi paraíso", añadió respecto a su actual vida en las Islas Canarias.

"Así como nunca tuve resquemores con mi papá, que lo conocí a los 18 años, cuando él me contó su parte de la historia, entendí un montón de cosas, sané otras y no soy rencorosa. El que quiera estar y está con buena onda y está para sumar y traer amor a la familia, siempre es bienvenido y los brazos siempre están abiertos", respondió Nicole sobre ese tema.

Lo cierto es que Claudia también se metió en la gran polémica acerca de que se quedaba el dinero de su hija. "¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y es una desagradecida. No puedo creer que pasaron tantos años y ese tema siga saliendo y siga saliendo. Es un poco difícil de entender. No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Pero si es feliz con eso...", lamentó, tras recordar que cuando su hija se independizó lo hizo con un vehículo y una casa a cuestas.

Sobre esto se metió Latorre al aire de LAM. "El auto lo compró a crédito la señora que nunca pagó las cuotas, era un Fiat. Y a Nicole se lo confiscó Fiat, se lo sacaron de la puerta de la casa y se lo llevó. El departamento se lo compró con un crédito que se pagaba con el dinero que ganaba Nicole y a los 18 años cuando el departamento lo quiso vender Nicole, con lo que vendió del departamento lo saldó porque la mujer tampoco nunca pagó el crédito", cuestionó.

"Se quedó en bolas. Nicole empezó a ver algo de dinero y las casas y propiedades que hoy tiene con todo lo que labura, las compró y ahorró a partir de los 18 años cuando cambia de mánager. Ahí es cuando la madre se termina de enojar porque era un ex de ella. Era muy chica, era el que la ayudó a ordenar y ahorrar. Con el tiempo logró comprar su primera casa", relató la panelista de LAM. "Después me dicen que además de haberle robado toda la guita, cuando Nicole dejó de estar con su mamá como representante, no tenía un peso en el banco. Todo se lo quedó la señora", agregó.

Además afirmó que "la señora era alcohólica", que "la acompañaba al interior todos los fines de semana" y que "la tenía todo el día laburando". "Cuando Nicole volvía del desfile, ella salía y volvía a las 5 AM borracha y muy agresiva. Ella la tenía que levantar con 12, 13, 14 y 15 años al avión muerta de la vergüenza porque la veían todas las demás modelos. Se operó las lolas con la plata de Nicole. La obligaba meterse pastillas y la forcejeaba con las empleadas", recapituló.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Latorre repasó una anécdota en la que Claudia "quería ir a esquiar gratis", pero Nicole no. "Ella la empastillaba y era muy violenta, la obligaba al viaje. Ella iba al viaje y esquiaba gratis ¿a cambio de qué? De fotos de Nicole. No habla con nadie de su familia porque le robó a más personas", señaló. "No la quiere nadie porque parece que habría robado y estafado a varios de su familia", añadió.

"Yo estuve siempre con ella, cosa que siempre lo reconoce, pero pasan los años y vuelve a decir otras cosas. Le preguntás a cualquiera y yo era la madre que siempre estaba ahí", aseguró Claudia respecto a todas estas versiones. "La última vez que la vi fue hace dos años y medio, cuando le agarró uno de esos ataques que tiene. Y no la vi más. Por eso me despedí de mis nietas con Fabián (Cubero) y Mica (Viciconte)", rememoró. "Yo no me divorcié de él ni de la familia", sumó sobre el vínculo.

Sobre ese retrato familiar, Latorre señaló que fue una decisión maquiavélica de Claudia. "Cuando Nicole se separa de Fabián, como ella se iba a vivir a España le convenía esa foto. Lo llamó a Fabián y se juntó para sacarse una foto. A ella le servía la foto", opinó. La mala relación entre la actual pareja y la ex de Cubero, también juega un rol en la discusión. Es por eso que la madre de la modelo también la utilizó en su entrevista. "La veo muy centrada a Mica en muchas cosas, estaría bueno verla a Nicole así, pero no va a suceder eso, ya pasó. ¿Viste cuando decían que cuando tenga hijos va a cambiar? Intentamos con la primera, pero cuando no le servís, te deja", rechazó.

Nicole Neumann junto a su hermana Geraldine y su madre Claudia.

"No sé por qué no me puede soltar, porque yo no la molesto, no le pedí nada. Ella decidió que no quería verme, mirá qué lejos me vine para no cruzarme. Mi marido había venido acá antes buscando una vida mejor, y así y todo te llegan comentarios. Yo tengo una vida tranquila mirando el mar. Y no vivo con la plata de ella, yo trabajo", concluyó Claudia.

La afirmación de Nicole acerca de que "el amor y el dinero deben correr por separado", como una conclusión a su propia vida, es una buena síntesis de la discusión. El problema es que en la relación con su madre, ninguna de las dos cosas siguen existiendo.