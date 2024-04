Ángel de Brito expuso de la peor manera a Flor de la V después de que Marcela Tauro abriera la boca: "Está haciendo un escándalo"

La tensión que hay entre Ángel de Brito y Flor de la V parece no tener fin en el mundo del espectáculo. Esta enemistad viene marcada de chispazos y pica entre ambos debido a que en reiteradas ocasiones, el conductor de LAM cuestionó a su ex compañera acusándola de "robar primicias" en el ciclo de Intrusos, mientras ella lo tildó abiertamente de ser "mala leche" en una entrevista.

Ambos presentadores comparten grilla en el canal de América, pero protagonizaron una vez más una serie de roces públicos que expuso el mismo Ángel en sus redes sociales. "Flor de la V hizo un escándalo en América TV llamando a Marcelo Tinelli, José Luis Núñez, Fernanda Merdeni y a todos los gerentes para que no se hable del tema", expresó en su cuenta de X (antes Twitter), acusando directamente a la conductora de Intrusos.

El conflicto escaló debido a que el periodista de espectáculos expuso a la conductora al confirmar que llamó por teléfono a todos los gerentes del canal, para que se deje de hablar del supuesto escándalo entre Marcela Tauro, Martín Briso y Lizy Tagliani en el cual el ex novio de la periodista habría recibido un mensaje de la conductora de "La Peña de Morfi".

"Cuando vengas a Buenos Aires avísame y nos vemos en el departamento", sería el textual Lizy al rosarino, con un emoji de sonrisa pícara, que es lo que habría sido el detonante del escándalo entre ellos. "Me quieren tratar de tonta. Ella se quedó helada cuando me vio, después de esto. No es amiga ni una buena compañera con lo que me hizo", dijo Tauro en "Intrusos".

Ángel de Brito contraatacó por sus dichos a Florencia de la V

Por su parte, la panelista del programa de Flor de la V fue a fondo con la pelea y decidió meter en el medio a De Brito, quien le respondió en las redes. "Ayer me hicieron un informe en 'LAM' de mis peleas. De ahí también se fueron Estefi (Berardi) y (Andrea) Taboada", dijo Tauro a lo que el periodista de espectáculos le respondió: "La diferencia es que yo en 'LAM' hablé del tema mil veces con las dos y con las anteriores. En Intrusos todos se hicieron los bolu*** cuando rajaron a Lucas Bertero y trató de maltratador a Flor de la V".

"Dejen de hacerse los giles siempre Intrusos que todavía nadie pidió disculpas por el mensaje del productor del programa", siguió replicando Ángel de Brito, quien prometió además que se explayaría sobre este tema más tarde en su programa.

¿Qué pasó entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro ?

LAM realizó un informe completo sobre la supuesta infidelidad del ex novio de la periodista de espectáculos con la conductora de "La Peña de Morfi", cuyo mensaje se habría filtrado y revelaría el secreto que harían estallar horas mas tarde a Tauro.

Según el informe realizado en "Socios del Espectáculo" y luego levantado por "LAM", Martín Bisio habría recibido un mensaje de Lizy invitándolo a su departamento y había intentado seducirlo mediante las redes sociales. Sin embargo, Nancy Duré quiso aclarar la situación y la verdadera enemistad entre ellas, en su ciclo de radio: "Lizy no le había mandado un mensaje de pésame por la muerte de su mamá".

"Ella estaba con un hijo adolescente, en ese momento tenía a su mamá viviendo en su casa a cargo de ella con un montón de trabajo. Martín tenía ganas de hacer un viaje que venía proyectando a Europa hacía mucho tiempo. Entonces sentía que no lo podía acompañar, ella tampoco tenía vacaciones, y como que él estaba como en otra sintonía y es en ese marco que ellos deciden tomarse una distancia", detalló.

"Lizy y Tauro trabajaron varios años en el programa de radio, pero no sé si llegaron a ser amigas", explicó finalmente la comunicadora social, cuya información fue replicada por De Brito horas más tarde en su programa e incluso en sus redes sociales. Ahora, será el turno de Ángel de contar su verdad de los hechos y exigirá que Flor de la V le pida perdón a su producción.