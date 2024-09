El detrás de la salida de Tamara Pettinato de Bendita: del cruce con Beto a la jugada que le hicieron en el grupo de WhatsApp

Tras la difusión del video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial junto a Alberto Fernández, su vida dio un vuelco de 180 grados. No sólo sufrió el cuestionamiento social, sino que además desde Bendita le soltaron la mano, cansados de sus desplantes y "posición soberbia".

Fue Ángel de Brito quien hizo de público conocimiento que la periodista quedó desvinculada del programa de El Nueve tras los escandalosos videos. Según la versión de la hija del ex Sumo, se trató de un almuerzo post reunión laboral, aunque las imágenes dejaron en evidencia que fue muchos más que trabajo y estaban vinculados amorosamente.

Tamara Pettinato desvinculada de Bendita

"Ahora sí lo podemos confirmar. Tamara está fuera de El Nueve por decisión del canal. Tamara mandó carta documento. No se comunicó con sus compañeros después de los últimos episodios", reveló el conductor. Luego, el periodista confeso que Pettinato no estaba a gusto con la decisión y mucho menos con la forma en que habían tratado el asunto sus propios compañeros.

Tamara se disgustó tanto con el equipo de producción, como por sus colegas de programa. "Todavía no se cerró el vínculo con el canal. Estamos en la misma. No se comunicó nadie conmigo: me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera", explicó en un móvil con LAM. Además, como si la desvinculación del programa de Beto Casella no era suficiente, fue eliminada del grupo de WhatsApp.

Tamara Pettinato apoyada en su padre

La mediática se enfureció al no ser notificada legalmente de su desvinculación de Bendita, y mucho más al encontrarse con que ya no era parte del grupo de WhatsApp. Fue en la presentación de Charly García, el pasado lunes, que se pronunció contra la producción por su manera de moverse en estos asuntos.

Acompañada de su padre, Roberto Pettinato, Tamara llegó en taxi a la sala del barrio de Chacarita en la que se llevó a cabo la presentación. Allí posó sonriente ante los fotógrafos que se encontraban cubriendo el evento, aunque no quiso hablar de los videos y mucho menos de su relación con Alberto Fernández. Su progenitor no se separó de su lado y fue quien más habló con la prensa.